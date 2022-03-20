Як оплатити комуналку без комісії: всі способи для економії

Monobank

Monobank дозволяє проводити оплату більшості комунальних послуг без комісії. Pобити це можна тільки за допомогою смартфона на базі iOS або Android.

Для цього на головному екрані треба вибрати: Інші платежі - Створити папку - Комунальні платежі. Далі потрібно вказати ПІБ платника, місто і адресу, за якою будете проводити оплату. Після створення папки, в ній можна буде обрати потрібну вам компанію. Компанію можна знайти за назвою, ЄДРПОУ або IBAN.



Якщо всі реквізити компанії ви вводите самостійно, в такому випадку це буде платіж на адресу юридичної особи і при оплаті до 10 000 грн за одну операцію і до 20 000 грн сумарно за місяць комісія в рахунок особистих коштів відсутня, а в рахунок кредитних коштів становить 2% від суми оплати.

При оплаті на суму понад 10 000 грн за одну операцію і понад 20 000 грн сумарно за місяць комісія в рахунок особистих коштів - 0,5% (не більше 190 грн), в рахунок кредитних коштів - 4%.

Для деяких компаній додані бездоговірні шаблони для вашої зручності. Тобто всі реквізити компанії в бездоговірному шаблоні вже вказані, але так як шаблон заведений по комерційному підприємству, при оплаті буде комісія. На етапі підтвердження платежу ви будете бачити суму комісії.

ПУМБ онлайн

При введенні реквізитів вручну, комісія при оплаті комуналки буде вираховуватися.

Якщо ж ви скористаєтеся переліком підприємств у додатку, комісії не буде. Їх можна знайти перейшовши за ланцюгом: Головна - Перекази - Послуги - Комунальні послуги. Далі вибрати підприємство з переліку.

Ощад 24/7

Без комісії можна оплатити комунальні послуги в інтернет-банкінгу Ощад 24/7.

Проте по деяким підприємствам комісія може бути присутня, є винятки. Це стане зрозуміло безпосередньо при проведенні платежу.

Зазначимо, що Приват24 комісію не скасував. Проте при оплаті зі своїх коштів, вона буде мінімальною, тобто 1-3 грн.

Сервіс платежів Portmone.com

"Наразі комісія присутня лише при переказі з картки на картку, на інші платежі комісії нема", - розповіли нам в сервісі.

Раніше ж комісія становила мінімум 3 грн, а далі в залежності від суми від 1, до 1,5%. Також працювали спецпакети. Наприклад, за пакет "Місяць" треба було платити 19,90 раз на місяць, а перший раз - безкоштовний.

EasyPay.ua

Оплата без комісії можлива лише при оформленні віртуальної картки безпосередньо на сервісі EasyPay.ua.

Якщо ви платите з банківської картки, комісія враховується. Власне, такі ввимоги були і до введення воєнного стану. В компанії жодних змін не було.

Центр комунального сервісу

Кияни можуть сплатити комуналку через Центр комунального сервісу. Посилання тут. Скористатися послугою можна через введення реквізитів після реєстрації, а також відсканувавши QR-код на платіжці.

Але зробити це можна не за всіма квитанціями: газ, електроенергія, домофон оплачується окремо.

До слова, Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг в умовах воєнного стану.

Відключати від послуг у разі заборгованості українців так само не будуть.