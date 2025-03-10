Сильний опік і випадіння. Трихолог показала наслідок кератинового випрямлення волосся (фото)

Що відомо про процедуру

Кератинове випрямлення волосся - це косметична процедура, яка спрямована на вирівнювання волосся за допомогою спеціального розчину, що містить кератин - природний білок, який є основною складовою волосся.

Під час процедури кератин проникає в структуру волосся, відновлюючи його зсередини, заповнюючи пошкоджені ділянки та зменшуючи пористість. Після випрямлення волосся стає більш гладким, блискучим і менш схильним до утворення кучерів.

Процедура проводиться в салоні краси, і результат може триматися від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від типу волосся та догляду за ним.

Чим шкідливе кератинове випрямлення

Важливо зазначити, що хоча кератинове випрямлення допомагає досягти ефекту прямого та блискучого волосся, для деяких людей воно може бути шкідливим, особливо якщо в складі використовуються формальдегіди або інші агресивні хімічні речовини.

За словами трихолога Уляни Ерстенюк, внаслідок процедури може виникнути сильне подразнення та пошкодження шкіри голови. Зокрема, може виникнути почервоніння по всій голові, яке є ідеальним середовищем для приєднання вторинної інфекції.

Важливо розуміти, що багато складів для кератину містять агресивні речовини і якщо вони потрапляють на шкіру голови, то можуть спричинити не лише опік, а й проблеми з випадінням волосся.

Наслідки кератинового випрямлення волосся (фото: кадр з відео)