Сильный ожог и выпадение. Трихолог показала следствие кератинового выпрямления волос (фото)

Что известно о процедуре

Кератиновое выпрямление волос - это косметическая процедура, которая направлена на выравнивание волос с помощью специального раствора, содержащего кератин - природный белок, который является основной составляющей волос.

Во время процедуры кератин проникает в структуру волос, восстанавливая их изнутри, заполняя поврежденные участки и уменьшая пористость. После выпрямления волосы становятся более гладкими, блестящими и менее склонными к образованию кудрей.

Процедура проводится в салоне красоты, и результат может держаться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от типа волос и ухода за ними.

Чем вредно кератиновое выпрямление

Важно отметить, что хотя кератиновое выпрямление помогает достичь эффекта прямых и блестящих волос, для некоторых людей оно может быть вредным, особенно если в составе используются формальдегиды или другие агрессивные химические вещества.

По словам трихолога Ульяны Эрстенюк, в результате процедуры может возникнуть сильное раздражение и повреждение кожи головы. В частности, может возникнуть покраснение по всей голове, которое является идеальной средой для присоединения вторичной инфекции.

Важно понимать, что многие составы для кератина содержат агрессивные вещества и если они попадают на кожу головы, то могут вызвать не только ожог, но и проблемы с выпадением волос.

Последствия кератинового выпрямления волос (фото: кадр из видео)