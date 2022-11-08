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Без операції: у Львові медики дивом вилікували пухлину в маленького хлопчика

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Львові, Вівторок 08 листопада 2022 11:15
Без операції: у Львові медики дивом вилікували пухлину в маленького хлопчика Лікарі вилікували хлопчика з пухлиною (facebook.com.OHMATDYTLVIV)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові в обласній дитячій лікарні Охматдит лікарі вилікували чотиримісячного хлопчика з гемангіомою (доброякісною пухлиною). Зробили медики це консервативно.

Про це повідомили на сторінці медичного закладу у Facebbok.

Зокрема, до отоларингологів звернулися батьки чотиримісячного Ярослава з Волинської області. Вони скаржилися, що дитина погано дихає, їсть і практично не набирає вагу - щомісяця лише кілька десятків грамів.

Лікарі Клініки хірургії голови та шиї виконали пряму ларингоскопію і виявили велику доброякісну вроджену судинну пухлину - гемангіому у підскладовому просторі гортані.

Порадившись, фахівці вирішили призначити тривале консервативне лікування.

Завдяки терпінню батьків та наполегливості лікарів Ярославчик вже через місяць почав суттєво краще дихати, більше їсти та істотно набирати вагу. За перший місяць лікування він набрав вже 900 г.

Медики кажуть, що вже більше ніж за рік сталося справжнє диво, адже під час повторного огляду пухлини не виявили, вона зникла.

Дитина добре розвивається, росте і набирає вагу та має справжнє дитинство.

Без операції: у Львові медики дивом вилікували пухлину в маленького хлопчикаБез операції: у Львові медики дивом вилікували пухлину в маленького хлопчикаУ Львові медики вилікували хлопчика з пухлиною (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Раніше ми повідомляли, що лікарі дали друге життя 10-річному Кирилу, який постраждав, ховаючись від окупантів.

Також ми писали, що у Дніпрі врятували пацієнта, якого за кордоном визнали невиліковним.

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Львів лікарі