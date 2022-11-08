Без операции: во Львове медики чудом вылечили опухоль у маленького мальчика

Во Львове в областной детской больнице Охматдет врачи вылечили четырехмесячного мальчика с гемангиомой (доброкачественной опухолью). Сделали медики это консервативно.

Об этом сообщили на странице медицинского учреждения в Facebbok .

В частности, к отоларингологам обратились родители четырехмесячного Ярослава из Волынской области. Они жаловались, что ребенок плохо дышит, ест и практически не набирает вес - ежемесячно всего несколько десятков граммов.

Врачи Клиники хирургии головы и шеи выполнили прямую ларингоскопию и обнаружили крупную доброкачественную врожденную сосудистую опухоль - гемангиому в подсоставном пространстве гортани.

Посовещавшись, специалисты решили назначить продолжительное консервативное лечение.

Благодаря терпению родителей и настойчивости врачей, Ярославчик уже через месяц начал существенно лучше дышать, больше есть и существенно набирать вес. За первый месяц лечения он набрал уже 900 г.

Медики говорят, что уже больше чем через год произошло настоящее чудо, ведь во время повторного осмотра опухоли не обнаружили, она исчезла.

Ребенок хорошо развивается, растет и набирает вес и имеет настоящее детство.

Во Львове медики вылечили мальчика с опухолью (facebook.com/OHMATDYTLVIV)