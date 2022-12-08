Операція тривала 10 годин: у Львові врятували чоловіка з рідкісним захворюванням

У Львові лікарі провели унікальну операцію, щоб врятувати життя чоловіка з рідкісною формою пухлини.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Що відомо про пацієнта

Дмитру з Кропивницького лише 26 років, він вів здоровий спосіб життя та займався спортом. Але якось чоловік помітив, що схуд на 10 кг та права сторона його живота асиметрично збільшилася.

Лікарі під час обстеження виявили феохромоцитому правої надниркової залози - пухлину клітин мозкової речовини надниркових залоз, що призводить до надмірної секреції гормонів адреналіну і норадреналіну.

Це рідкісне і маловивчене захворювання ендокринної системи, яке зустрічається від 2 до 8 разів на 100 000 населення.

Пухлина діаметром 20 см перебувала в центральних відділах заочеревинного простору живота і вже поширилася на дванадцятипалу кишку і головку підшлункової залози, циркулярно охоплювала черевний відділ аорти, а також нижню порожнисту і праву ниркову вену.

У Львові лікарі врятували чоловіка з рідкісною формою раку (facebook.com/1tmolviv)

Як лікарі врятували чоловіка

Повідомляється, що після мультидисциплінарного консиліуму фахівці вирішили оперувати в радикальному обсязі. Крім того, лікарі заздалегідь обговорили з пацієнтом і післяопераційний період: через повне і вимушене видалення підшлункової залози у нього розвинеться цукровий діабет.

Після 10 годинної операції чоловіка перевели в реанімацію, де він пробув добу. Далі через 10 днів він поїхав додому.

Згодом у Дмитра прогнозовано розвинувся діабет III типу. Однак, зараз він почувається добре та почав знову займатись спортом.

У Львові лікарі врятували чоловіка з рідкісною формою раку (facebook.com/1tmolviv)