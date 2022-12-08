Операция длилась 10 часов: во Львове спасли мужчину с редким заболеванием

Во Львове врачи провели уникальную операцию, чтобы спасти жизнь мужчины с редкой формой опухоли.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook .

Что известно о пациенте

Дмитрию из Кропивницкого всего 26 лет, он вел здоровый образ жизни и занимался спортом. Но однажды мужчина заметил, что похудел на 10 кг и правая сторона его живота асимметрично увеличилась.

Врачи во время обследования обнаружили феохромоцитому правого надпочечника - опухоль клеток мозгового вещества надпочечников, что приводит к чрезмерной секреции гормонов адреналина и норадреналина.

Это редкое и малоизученное заболевание эндокринной системы, встречающееся от 2 до 8 раз в 100 000 населения.

Опухоль диаметром 20 см находилась в центральных отделах забрюшинного пространства живота и уже распространилась на двенадцатиперстную кишку и головку поджелудочной железы, циркулярно охватывала брюшной отдел аорты, а также нижнюю полую и правую почечную вену.

Во Львове врачи спасли мужчину с редкой формой рака (facebook.com/1tmolviv)

Как врачи спасли мужчину

Сообщается, что после мультидисциплинарного консилиума, специалисты решили оперировать в радикальном объеме. Кроме того, врачи заранее обсудили с пациентом и послеоперационный период: из-за полного и вынужденного удаления поджелудочной железы у него разовьется сахарный диабет.

После 10-часовой операции мужчину перевели в реанимацию, где он пробыл сутки. Дальше через 10 дней он уехал домой.

Впоследствии у Дмитрия прогнозируемо развился диабет III типа. Однако сейчас он чувствует себя хорошо и начал снова заниматься спортом.

Во Львове врачи спасли мужчину с редкой формой рака (facebook.com/1tmolviv)