Операція під час обстрілу і без світла: у Львові в екстримальних умовах рятували дитині життя

У Львові нейрохірурги видалили трисантиметрову ракову пухлину із мозку однорічної дитини під час обстрілу, коли місто було знеструмлено. Операція була останнім шансом врятувати дитину, яка буквально згасала на очах.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Що відомо про хворобу дівчинки

Однорічна Злата бореться з агресивною формою раку мозку.

За місяць до операції рак вперше проявив себе підвищеною температурою та блювотою. За лічені дні однорічна дівчинка із Житомира перестала сидіти та ходити. Зрештою дитина могла лише лежати, закинувши голову назад. Дівчинку мучив нестерпний біль.

Лікарі виявили об’ємну пухлину, що притискала стовбур мозку до кістки головного. Це саме та ділянка, яка контролює життєво важливі функції. Ось чому у Злати почалися проблеми з ковтанням і диханням.

На той час циркуляція рідини у мозку підтримувалась лише завдяки спеціальній шунтувальній системі. Врятувати дитину могла лише операція одного із найвищих рівнів складності.

Пухлина була розташована в небезпечному місці. Під час операції могла статися сильна крововтрата в ділянці втручання. Попри ризики, операція тривала без ускладнень.

Лікарі провели операцію однорічній Златі (facebook.com/1tmolviv)

Вибухи під час операції

Коли нейрохірурги перехили до завершального етапу, у Львові пролунали вибухи. Тоді світло в операційній відразу зникло.

Через кілька секунд фахівці увімкнули генератори і лікарі продовжили працювати.

Згодом з’ясується, що у Злати - одна із найпоширеніших внутрішньочерепних видів пухлин - епендимома. Це агресивне ракове захворювання, що швидко прогресує та поширюється на прилеглі структури мозку.

Лікарі провели операцію однорічній Златі (facebook.com/1tmolviv)

Загалом пухлина у дівчинки досягла розміру трьох сантиметрів. На щастя, її успішно видалили.

Після операції дівчинку більше не мучить жахливий біль, вона уже сидить та з допомогою мами може стояти.

Попереду у неї наступний етап боротьби за життя - курси хіміотерапії.

Лікарі, які провели складну операцію однорічній Златі (facebook.com/1tmolviv)