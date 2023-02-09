Операция во время обстреле и без света: во Львове в экстремальных условиях спасали ребенку жизнь

Во Львове нейрохирурги удалили трехсантиметровую раковую опухоль из мозга годовалого ребенка во время обстрела, когда город был обесточен. Операция была последним шансом спасти ребенка, буквально угасающего на глазах.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook .

Что известно о болезни девочки

Однолетняя Злата борется с агрессивной формой рака мозга.

За месяц до операции рак впервые проявил себя повышенной температурой и рвотой. В считанные дни годовалая девочка из Житомира перестала сидеть и ходить. В конце концов ребенок мог только лежать, запрокинув голову назад. Девочку мучила невыносимая боль.

Врачи обнаружили объемную опухоль, прижимающую ствол мозга к кости головного. Это именно тот участок, который контролирует жизненно важные функции. Вот почему у Златы начались проблемы с проглатыванием и дыханием.

К тому времени циркуляция жидкости в мозге поддерживалась только благодаря специальной шунтирующей системе. Спасти ребенка могла только операция одного из самых высоких уровней сложности.

Опухоль находилась в опасном месте. Во время операции могла произойти сильная кровопотеря в области вмешательства. Несмотря на риски, операция продолжалась без осложнений.

Врачи провели операцию однолетней Злате (facebook.com/1tmolviv)

Взрывы во время операции

Когда нейрохирурги перешли к завершающему этапу, во Львове раздались взрывы. Тогда свет в операционной сразу исчез.

Через несколько секунд специалисты включили генераторы, и врачи продолжили работу.

Впоследствии выяснится, что у Златы - один из самых распространенных внутричерепных видов опухолей - эпендимома. Это агрессивное раковое заболевание, быстро прогрессирующее и распространяющееся на близлежащие структуры мозга.

Врачи провели операцию однолетней Злате (facebook.com/1tmolviv)

В целом опухоль у девочки достигла размера трех сантиметров. К счастью, ее успешно удалили.

После операции девочку больше не мучает ужасная боль, она уже сидит и с помощью мамы может стоять.

Впереди у нее следующий этап борьбы за жизнь - курсы химиотерапии.

Врачи, которые провели сложную операцию однолетней Злате (facebook.com/1tmolviv)