Опасный вид рака можно определить по этим малозаметным признакам: взгляните на ваши ноги
Рак поджелудочной железы входит в десятку самых распространенных форм заболевания как среди женщин, так и среди мужчин. При этом его можно определить по изменениям в ногах.
Об этом сообщает британское издание Express.
На что следует обратить внимание
Рак поджелудочной железы может вызвать некоторые симптомы, которые поражают ноги пациентов. Речь идет об образовании тромбов в глубоких венах ног, а также в других частях тела.
Стоит отметить, что тромбоз глубоких вен также возникает у людей, которые не болеют раком. Однако для некоторых тромб иногда является первым признаком рака поджелудочной железы.
Симптомы тромба в ноге
Иногда у пациентов могут отсутствовать какие-либо симптомы образования тромба в глубокой вене. Но есть некоторые общие признаки, на которые следует обратить внимание:
- Боль в ноге или икре - особенно спазмы только в одной ноге
- Отек ноги
- Покраснение кожи на ноге
- Ощущение тепла в одной ноге
- Боль при вытягивании пальцев ног - чаще всего это происходит, когда вы указываете пальцами ног вверх.
Напомним, ученые предупредили об опасности употребления красного мяса. Чрезмерное увлечение таким мясом может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже появлению рака.
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