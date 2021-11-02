ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Небезпечний вид раку можна визначити за цими малопомітними ознаками: погляньте на ваші ноги

Новость на русском →
Вівторок 02 листопада 2021 11:55
Небезпечний вид раку можна визначити за цими малопомітними ознаками: погляньте на ваші ноги Колаж РБК-Україна: небезпечний вид раку можна визначити по ногах
Автор: Роман Мирончук

Рак підшлункової залози входить в десятку найпоширеніших форм захворювання як серед жінок, так і серед чоловіків. При цьому його можна визначити по змінах в ногах.

Про це повідомляє британське видання Express.

На що слід звернути увагу

Рак підшлункової залози може викликати деякі симптоми, які вражають ноги пацієнтів. Йдеться про утворення тромбів в глибоких венах ніг, а також в інших частинах тіла.

Варто зазначити, що тромбоз глибоких вен також виникає у людей, які не хворіють на рак. Однак для деяких тромб іноді є першою ознакою раку підшлункової залози.

Симптоми тромбу в нозі

Іноді у пацієнтів можуть бути відсутні будь-які симптоми утворення тромбу в глибокій вені. Але є деякі загальні ознаки, на які слід звернути увагу:

  • Біль в нозі або ікрі - особливо спазми тільки в одній нозі
  • Набряк ноги
  • Почервоніння шкіри на нозі
  • Відчуття тепла в одній нозі
  • Біль при витягуванні пальців ніг - найчастіше це відбувається, коли ви вказуєте пальцями ніг вгору.

Нагадаємо, вчені попередили про небезпеку вживання червоного м'яса. Надмірне захоплення таким м'ясом може привести до ожиріння, серцево-судинних захворювань і навіть появи раку.

Ми також писали про те, що вчені розповіли, хто частіше хворіє на рак.

Читайте РБК-Україна в Google News
рак
LITE
Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела
Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела