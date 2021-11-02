Небезпечний вид раку можна визначити за цими малопомітними ознаками: погляньте на ваші ноги
Рак підшлункової залози входить в десятку найпоширеніших форм захворювання як серед жінок, так і серед чоловіків. При цьому його можна визначити по змінах в ногах.
Про це повідомляє британське видання Express.
На що слід звернути увагу
Рак підшлункової залози може викликати деякі симптоми, які вражають ноги пацієнтів. Йдеться про утворення тромбів в глибоких венах ніг, а також в інших частинах тіла.
Варто зазначити, що тромбоз глибоких вен також виникає у людей, які не хворіють на рак. Однак для деяких тромб іноді є першою ознакою раку підшлункової залози.
Симптоми тромбу в нозі
Іноді у пацієнтів можуть бути відсутні будь-які симптоми утворення тромбу в глибокій вені. Але є деякі загальні ознаки, на які слід звернути увагу:
- Біль в нозі або ікрі - особливо спазми тільки в одній нозі
- Набряк ноги
- Почервоніння шкіри на нозі
- Відчуття тепла в одній нозі
- Біль при витягуванні пальців ніг - найчастіше це відбувається, коли ви вказуєте пальцями ніг вгору.
Нагадаємо, вчені попередили про небезпеку вживання червоного м'яса. Надмірне захоплення таким м'ясом може привести до ожиріння, серцево-судинних захворювань і навіть появи раку.
Ми також писали про те, що вчені розповіли, хто частіше хворіє на рак.