Опасный ветер: на украинском курорте мальчика на матрасе унесло в открытое море

В курортном Бердянске на базе отдыха на пляже 7-летний мальчик решил поплавать на надувном матрасе, и через некоторое время сильный ветер отнес маленького морехода прямо в открытое море.

Инцидент произошел сегодня около полудня, в районе базы отдыха "Посейдон" на Бердянской косе.

Как юного харьковчанина отжимным ветром стало относить далеко в Азовское море другие взрослые на пляже не заметили.

Тревогу забила мать мальчика - женщина бросилась к прокатчикам водных мотоциклов, которые также работают на пляже спасателями, и обратилась за помощью.

"Также известно, что родители бежали около километра пока не увидели спасателей", - говорится в публикации.

Отмечается, что ребенок на матрасе к тому времени находился от берега на расстоянии около 700 метров.

К счастью, трагедии удалось избежать. Мальчика в море "поймал" спасатель Денис Грызлов на водном мотоцикле, который доплыл к матрасу, забрал ребенка и доставил на сушу. 7-летнему мореплавателю даже не понадобилась медицинская помощь.

Опасность отжимного ветра, как спасаться, если уносит в море

Отдыхающие на пляжах украинских побережий нередко пускаются в "вояжи" на надувных матрасах, не рассчитав собственных умений управлять таким "плавсредством" или отмахнувшись от правил безопасности поведения на воде, не учитывая специфики течений и поведения ветра, после чего попадают в сводки о происшествиях.

Так, купальщиков в акватории может отнести далеко в море внезапно поднявшийся отжимный ветер (может резко поменять направление и дуть с берега в сторону моря). Он представляет реальную опасность для пляжников, ведь порывы за небольшой период времени порой могут достигать силы 25 метров в секунду. Сильный отжимной ветер способен быстро отнести далеко от берега - на километры - людей не только на матрасах, но и на катамаранах, каноэ, кругах...

Спасатели рекомендуют в случаях, если отдыхающих в море застал отжимной ветер и начал уносить, в первую очередь не паниковать, а во вторую - сигнализировать о беде и поднимать шум. Тут лучше не только громко звать на помощь, но отбросить стыд и снять плавки, чтобы махать ими как флажком, чтобы с берега было легче разглядеть. Делать это лучше оперативно, так как "матрасник" может за 10-20 минут исчезнуть из поля зрения отдыхающих на пляже.