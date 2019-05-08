Опасны для детей: Apple и Google удалили три украинских приложения

Компании Apple и Google удалили из своих "магазинов" три украинских приложения для знакомств в сети: Meet24, FastMeet и Meet4U. Такое решение Федеральная торговая комиссия США приняла из-за того, что они разрешают доступ детей до 13 лет.

Компания-оператор Wildec LLC, владеющая приложениями, базируется в Украине. Комиссия сделала компании предупреждение об ограничении доступа детей. Но во время проверки выяснилось, что условия не были выполнены.

Дело в том, что данные приложения, собирающие конфиденциальную информацию о несовершеннолетних, нарушают Закон о защите конфиденциальности детей в интернете. Нормативный акт также требует от компаний информировать родителей и получать их согласие.

Из-за таких нарушений взрослые пользователи могли знакомиться и общаться с детьми, подвергая риску их здоровье и безопасность.

Apple и Google удалили украинские приложения для знакомств (фото: pixabay.com)

Предполагается, что компания Wildec знала о том, что дети использовали ее приложения для знакомств, но ничего не предпринимала. А в полиции подтвердили, что несколько человек были привлечены к ответственности за то, что связывались или пытались связаться с несовершеннолетними с помощью приложений Wildec.

Подобные меры напоминают родителям о том, что стоит лишний раз поговорить с детьми о кибербезопасности и вместе пройтись по установленным в телефоне ребенка приложениям.

Ранее сообщалось, что в США создали приложение под названием AliveCor, которое в сочетании с двумя внешними датчиками позволяет быстро диагностировать одну из разновидностей инфаркта миокарда.