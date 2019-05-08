Небезпечні для дітей: Apple і Google видалили три українських додатки

Компанії Apple і Google видалили зі своїх "магазинів" три українських програми для знайомств в мережі: Meet24, FastMeet і Meet4U. Таке рішення Федеральна торгова комісія США прийняла через те, що вони дозволяють доступ дітей до 13 років.

Компанія-оператор Wildec LLC, яка володіє додатками, базується в Україні. Комісія зробила компанії попередження про обмеження доступу дітей. Але під час перевірки з'ясувалося, що умови не були виконані.

Справа в тому, що дані програми, які збирають конфіденційну інформацію про неповнолітніх, порушують Закон про конфіденційність дітей в інтернеті. Нормативний акт також вимагає від компаній інформувати батьків і отримувати їх згоду.

Через такі порушення дорослі користувачі могли знайомитися і спілкуватися з дітьми, піддаючи ризику їх здоров'я і безпеку.

Apple і Google видалили українські додатки для знайомств (фото: pixabay.com)

Передбачається, що компанія Wildec знала про те, що діти використовували її додатки для знайомств, але нічого не робила. А в поліції підтвердили, що кілька людей були притягнуті до відповідальності за те, що зв'язувалися або намагалися зв'язатися з неповнолітніми за допомогою додатків Wildec.

Подібні заходи нагадують батькам про те, що варто зайвий раз поговорити з дітьми про кібербезпеку і разом пройтися по встановлених в телефоні дитини додатках.

Раніше повідомлялося, що в США створили додаток під назвою AliveCor, який в поєднанні з двома зовнішніми датчиками дозволяє швидко діагностувати однин з різновидів інфаркту міокарда.