Опасное явление в Азовском море может погубить даже опытных пловцов: как уберечься

Украинцев предупреждают про опасное явление в Азовском море, которое может погубить даже пловцов с опытом. Речь идет про отбойное течение. Его еще называют разрывной волной, быстриной, тягуном или рипом (rip current).

Специалисты рассказывают, что рип время от времени может возникать в морях, океанах, реках и даже в крупных озерах. А в мелководных морях, вроде Азовского, отбойное течения особо опасно, ведь купающиеся не бояться подвоха. Но это далеко не так, рип может достигать 2-3 метров в секунду, и чаще появляется во второй половине лета, пишет expres.online.

"Все происходит мгновенно: вы заходите в воду, вокруг все спокойно, вдруг поток сбивает вас с ног и на огромной скорости уносит в море. Человек пытается плыть к берегу, но остается на том же месте, и это в лучшем случае. В худшем - море затягивает все дальше от берега", - говорит Владислав Белоножко, начальник водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Херсонской области.

При этом часто отбойное течение заметить сложно, ведь образовывается оно под толщей воды. Про морской рип еще говорят "река в море". Тут течение от суши может достигать очень большой силы и скорости. Причем отбойное течение направлено перпендикулярно берегу.

Такие коридоры могут возникать в любых местах пляжа, у самого берега, во время приливов. А в мелководных морях с пологим и низинным берегом, который обрамляет песчаные косы, мели и островки - оно наиболее опасно.

Спасатели говорят, что перед купанием нужно внимательно осмотреть море:

Иногда про наличие рипа может сказать цвет воды.

Также можно заметить участки, где водоросли стремительно движутся в обратном от направлении течения.

Про отбойное течение может свидетельствовать 5-10-метровый разрыв в сплошной полосе приливных волн.

Белоножко говорит, что в Азовском море рипы чаще всего образуются вблизи Арабатской стрелки. Два года назад такое течение убила пятерых взрослых мужчин за один день, еще двух удалось тогда спасти.

"Это произошло возле села Стрелковое во время шторма. Самому младшему из погибших было 34 года. Еще один похожий случай произошел на пляже в Скадовске. Мужчина пропал в море во время купания. Мы несколько дней его искали, но безрезультатно. Нашли тело через неделю на острове Джарылгач. То есть за это время его отнесло на более чем 40 километров... К сожалению, даже опытные пловцы не всегда могут справиться с разрывной волной", - добавил Белоножко.

Что делать, если вы попали в разрывную волну?

Нужно взять себя в руки и делать все, чтобы удержаться на воде. Плыть нужно не прямо к берегу, а в сторону - почти параллельно к береговой линии.

"Вам нужно плыть в сторону, вдоль волн, немного под углом к берегу, медленно сближаясь с сушей", - посоветовал спасатель ГСЧС.

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