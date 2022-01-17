Опасное полнолуние в январе 2022: что категорически запрещено делать в этот день

Полнолуние в январе называется "волчьим" и в 2022 году оно произойдет в канун крещенского Сочельника, 18 января. Еще такое полнолуние называли Суровой Луной или Тяжелой.
Почему январское полнолуние может быть опасным и что категорически нельзя делать в этот день – читайте в материале ниже.
Январское "волчье" полнолуние наступит в ночь с 17 на 18 января, в 01:51 по киевскому времени.
Астрологи предупреждают, что в этот день может увеличиться количество аварий на дорогах, а люди будут более агрессивны, импульсивны и склонны к конфликтам.
Стоит быть осторожнее в высказываниях, внимательнее за рулем и отложить на время выяснение отношений. Одно неосторожное слово может привести к полному разрыву отношений, а неверное движение – к ДТП.
Также в ближайшие сутки возможна сверхчувствительность к алкоголю, повышение аппетита, бессонница.
Люди будут склонны совершать необдуманные и импульсивные поступки, совершать ненужные покупки или обманываться в восприятии ситуаций.
Этот полнолуние произойдет в знаке Льва, а это может добавить гордости и слепой самоуверенности. Также стоит внимательно читать любые бумаги перед подписанием.
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