Опасное полнолуние в январе 2022: что категорически запрещено делать в этот день

Январское "волчье" полнолуние наступит в ночь с 17 на 18 января, в 01:51 по киевскому времени.

Опасности январского полнолуния

Астрологи предупреждают, что в этот день может увеличиться количество аварий на дорогах, а люди будут более агрессивны, импульсивны и склонны к конфликтам.

Стоит быть осторожнее в высказываниях, внимательнее за рулем и отложить на время выяснение отношений. Одно неосторожное слово может привести к полному разрыву отношений, а неверное движение – к ДТП.

Также в ближайшие сутки возможна сверхчувствительность к алкоголю, повышение аппетита, бессонница.

Люди будут склонны совершать необдуманные и импульсивные поступки, совершать ненужные покупки или обманываться в восприятии ситуаций.

Этот полнолуние произойдет в знаке Льва, а это может добавить гордости и слепой самоуверенности. Также стоит внимательно читать любые бумаги перед подписанием.

Что нельзя делать в полнолуние

