Небезпечний повний місяць в січні 2022: що категорично заборонено робити в цей день

Січневий "вовчий" повний місяць настане в ніч з 17 на 18 січня, о 01:51 за київським часом.

Небезпеки січневого повного місяця

Астрологи попереджають, що в цей день може збільшитися кількість аварій на дорогах, а люди будуть більш агресивні, імпульсивні та схильні до конфліктів.

Варто бути обережніше у висловлюваннях, уважніше за кермом і відкласти на час з'ясування відносин. Одне необережне слово може привести до повного розриву стосунків, а невірний рух – до ДТП.

Також в найближчу добу можлива надчутливість до алкоголю, підвищення апетиту, безсоння.

Люди будуть схильні робити необдумані та імпульсивні вчинки, здійснювати непотрібні покупки або обманюватися в сприйнятті ситуацій.

Цей повний місяць відбудеться в знаку Лева, а це може додати гордості та сліпої самовпевненості. Також варто уважно читати будь-які папери перед підписанням.

Що не можна робити в повний місяць