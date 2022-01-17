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Небезпечний повний місяць в січні 2022: що категорично заборонено робити в цей день

Автор: Анна Шиканова

Повний місяць в січні називається "вовчим" і у 2022 році воно відбудеться напередодні водохресного Святвечора, 18 січня. Ще такий повний місяць називали Суворим місяцем або Важким.

Чому січневий повний місяць може бути небезпечним і що категорично не можна робити в цей день – читайте в матеріалі нижче.

Січневий "вовчий" повний місяць настане в ніч з 17 на 18 січня, о 01:51 за київським часом.

Небезпеки січневого повного місяця

Астрологи попереджають, що в цей день може збільшитися кількість аварій на дорогах, а люди будуть більш агресивні, імпульсивні та схильні до конфліктів.

Варто бути обережніше у висловлюваннях, уважніше за кермом і відкласти на час з'ясування відносин. Одне необережне слово може привести до повного розриву стосунків, а невірний рух – до ДТП.

Також в найближчу добу можлива надчутливість до алкоголю, підвищення апетиту, безсоння.

Люди будуть схильні робити необдумані та імпульсивні вчинки, здійснювати непотрібні покупки або обманюватися в сприйнятті ситуацій.

Цей повний місяць відбудеться в знаку Лева, а це може додати гордості та сліпої самовпевненості. Також варто уважно читати будь-які папери перед підписанням.

Що не можна робити в повний місяць

  • Не варто починати нові проєкти або нові відносини
  • Не можна проводити операції з великими сумами грошей
  • Варто відкласти далекі поїздки
  • Не варто зловживати алкоголем
  • Не можна проявляти агресію, з'ясовувати стосунки та провокувати конфлікти
  • Потрібно уникати великого скупчення людей
  • Не можна допускати апатію і сумні та депресивні думки
  • Небажано проводити хірургічні та косметологічні маніпуляції

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