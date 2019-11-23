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Опасно для жизни: в сети показали жуткие условия в общежитиях Харькова (видео)

STYLERЖизнь    23.11.2019 - 18:12
Опасно для жизни: в сети показали жуткие условия в общежитиях Харькова (видео)
Условия в общежитии в Харькове (коллаж РБК-Украина)

Студенты Харькова вынуждены жить в жутких условиях

Общежития в Харькове ужаснули первокурсников своими условиями. Студенты одного из вузов Харькова показали фото помещений, в которым им приходится жить. На снимках видно, что в общежитии царят антисанитария, грязь, клопы и тараканы. Об этом сообщает telegram-канал "Харьков 1654".

По словам возмущенных студентов первого курса, у них отсутствует горячая вода и нет мебели, а потому они решили показать, как им приходится жить и учиться. Общежитие располагается по проспекту Людвига Свободы, 51А.

"Горячей воды нет. Антисанитария. Клопы и мошки постоянно кусают. Ржавые, вонючие холодильники. Банально нет даже шкафа и стола. На фото — продукты прежних хозяев, то есть комнаты "подготовлены" к заезду новых студентов. Клопы, тараканы, протушхее мясо в холодильнике с миллионом мошек", — рассказали в соцсетях студенты.

Кроме того, в сети рассказали о коррупционных схемах, с помощью которых в общежитии можно получить комнату с хорошим ремонтом.

Условия в общежитии в Харькове (фото: t.me/kharkiv_1654)

"Это комната в общаге для тех, кто не захотел (или не смог) дать взятку. Официальный платеж 520 грн/месяц. Перед заселением тебе предлагают три варианта. Дать взятку в размере 2000 грн и тебя поселяют в двушку с нормальным ремонтом. 8000 грн и тебя поселяют в очень хорошие условия, тоже двушка, тоже с соседом. Либо ничего не давать и тебя отправят в этот клоповник", - опубликовали заявление одного из студентов.

Напомним, что ранее в одной из школ Ровенской области массово отравились дети.

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