Опасно для здоровья: в Греции "начали учить" россиян стыдиться своего происхождения (видео)

"Вчера была Пасха - 24 апреля и мы ее отмечали на пляже Агиос Кусмас в Афинах. Было много компаний - соседняя компания была с Украины", - рассказала россиянка.

По ее словам украинцы начали кричать "Слава Украине", а ее друзья в ответ прокричали "Слава России". После этого между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Женщина не отделалась легким испугом, а получила удар в лицо. Она сообщила, что написала заявление в полицию.

Отметим, что это уже не первый раз, когда после начала военного вторжения РФ в Украину, россияне заграницей получают ответ от украинцев. Сообщается о многих избиениях россиян в курортных городах Турции, Египта и других стран.