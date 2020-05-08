Где вероятно подцепить коронавирус: названы места-"рассадники" инфекции

Коронавирус может долгое время находиться на разных поверхностях, поэтому риск заразиться инфекцией очень велик. Медики предупреждают людей пользоваться средствами защиты - масками и перчатками. Этого мнения придерживается и профессор из США Анча Баранова. Она рассказала о самых опасных местах в доме, где можно подцепить коронавирус.

По мнению эксперта, рассадниками инфекции в доме являются - подъезда и лифты многоэтажных домов. Вирус может находиться в лифте даже если больной человек был там полчаса назад.

"Допустим, в лифт зашел носитель коронавируса за полчаса до вас. Проехал на лифте, и дальше лифт стоит. Но объем воздуха тоже стоит, этот вирус никуда не вытягивается. Через полчаса в лифт зашли вы, а там взвесь в воздухе, которая никуда не делась. Плюс лифт начал двигаться, и облако, которое было сверху, спустилось на вас и вы прошли через него", — рассказала Анча Баранова "Фактам".

Специалист отмечает, что лучше пользоваться лестничной клеткой, чем лифтом, чтобы избежать заражения.

Риск заразиться коронавирусом существует в маленьких магазинах, а также в общественном транспорте из-за маленького объема воздуха. Но вероятность заражения на улице не так высока, как в маленьких помещениях.

"На улице безопаснее, чем в общественных помещениях, потому что там объем воздуха огромный и вирус довольно быстро разбавляется. Что не значит, что невозможно заразиться на улице. Просто риски гораздо меньше", — подчеркнула профессор.

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