В Украине появились новые очаги вспышки COVID-19: рискуют дети и пожилые

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в закрытых коллективах имеет высокие шансы для массового распространения

Под Киевом зафиксировали вспышку заболевания коронавирусом в детском доме "Надежда" в селе Мокрец - на днях были инфицированы пятеро взрослых и один ребенок. По словам и.о. председателя Киевской ОГА Василия Володина, ученик 5 класса находится на лечении в Броварской городской центральной больнице. Заболевание проходит без симптомов и осложнений.

Также на этой неделе в Запорожье подтвердили COVID-19 в детском доме-интернате Запорожского областного совета, где инфицирование подтвердили у 7-летнего ребенка. В местном штабе по борьбе с коронавирусом проинформировали, что еще у 5 детей были симптомы заболевания. Всего в заведении сейчас находятся 120 воспитанников.

Кроме детдомов, вспышку COVID-19 фиксируют в домах престарелых. Так, к конце апреля в Одессе заболели сразу пять человек в частном доме престарелых "Символ Заботы" на Долгой улице. Как отметил санврач, вспышка произошла в связи с несоблюдением санитарно-противоэпидемического режима. Среди заболевших - трое медицинских работников.

В связи с этими случаями появились опасения, что в Украине может повторится сценарий Италии и Франции, где коронавирус массово распространялся по детдомам, общежитиям, домам престарелых - именно по таким закрытым коллективам. Об этом пишет "Обозреватель".

Как рассказали в районной администрации Броваров, в детдоме "Надежда" всех ребят и персонал учреждения обеспечили средствами защиты и продуктами питания, в помещениях провели дезинфекцию и установили круглосуточный санитарно-карантинный пост.

"В селе говорят, что в "Надежде" заболел персонал, но трагедии из этого у нас не делают. Людей не боятся, камнями в них, как было в Санжарах, не бросают. Они изолированы, в селах спокойно", - рассказали в Калиновском сельсовете.

Детские дома, пансионаты для пожилых и приюты в зоне риска

Украинский эпидемиолог Людмила Мухарская утверждает, что коронавирус имеет все шансы для массового распространения в закрытых коллективах (детских домах, пансионатах для пожилых людей, общежитиях). Она приводит пример Италии и Франции, где очень высокая зараженность вирусом и смертность фиксировались именно в таких местах.

Дело в том, что в таких учреждениях у вируса "благодатная почва" для распространения: люди там живут компактно, имеют общую посуду, достаточно тесно общаются между собой.

"Сам по себе коронавирус не возникнет, его должен кто-то занести. Это может быть посетитель или персонал, проживающий за пределами заведения. Высока опасность в домах престарелых, там в основном живут люди группы риска", - сказала врач.

Эпидемиолог рекомендует для предотвращения массового распространения COVID-19 по закрытым группам применить разведение контактов. Это когда инфицированный человек или носитель вируса просто не попадает в такие коллективы. Или же обслуживающий персонал может проживать рядом с людьми, которым помогает.

Ранее мы писали о том, что детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца рассказала, кто из детей больше всего подвержен коронавирусу.