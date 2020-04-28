Опасно для людей: Супрун рассказала, что делать с использованными масками и перчатками

Коронавирус продолжает распространятся, и чтобы его остановить Уляна Супрун рассказала об утилизации масок и перчаток
Коронавирус в Украине зафиксирован уже у более 9 тысяч человек. Чтобы инфекция не распространялась дальше бывшая глава Минздрава Уляна Супрун рассказала о том, как необходимо правильно поступать с использованными масками и перчатками.
Супрун заявила, что не нужно выбрасывать использованные маски и перчатки просто в помойку, поскольку это опасно для других людей, а также сильно засоряет окружающую среду.
Как их подготовить к хранению:
Если вы решили отдать использованные средства индивидуальной защиты на утилизацию в какую-либо из служб, обязательно узнайте, есть ли у них есть лицензия на работу с такими отходами. А также спросите о деталях - где и как будет происходить сбор, досортировка, переработка и утилизация, каким образом, на каком оборудовании. Это важно, чтобы понять, не предлагают ли такие услуги псевдопереработчики или мошенники.
В Киеве такие отходы можно будет сдать в следующих местах:
Утилизация средств индивидуальной защиты (инфографика: ER-tec)
Напомним, что Супрун назвала плюсы и минусы карантина.