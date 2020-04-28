Небезпечно для людей: Супрун розповіла, що робити з використаними масками і рукавичками

Коронавірус в Україні зафіксовано вже у понад 9 тисяч осіб. Щоб інфекція не поширювалася далі колишня глава МОЗ Уляна Супрун розповіла про те, як необхідно правильно поступати з використаними масками та рукавичками.

Супрун заявила, що не потрібно викидати використані маски й рукавички просто в смітник, оскільки це небезпечно для інших людей, а також сильно засмічує навколишнє середовище.

Як їх підготувати до зберігання:

Обробити антисептиком.

Покласти в цілий пакет, стійкий до механічних пошкоджень, бажано з зіплоком.

Якщо такого пакета немає, можна використати звичайний, але міцно зав'язати.

Обов'язково залишити цей пакет у недоступному місці для дітей і домашніх тварин. Найкраще - поза приміщенням, наприклад, на балконі.

Якщо ви вирішили віддати використані засоби індивідуального захисту на утилізацію до якоїсь зі служб, обов'язково дізнайтеся, чи є у них є ліцензія на роботу з такими відходами. А також запитайте про деталі - де і як буде відбуватися збір, досортування, переробка та утилізація, яким чином, на якому обладнанні. Це важливо, щоб зрозуміти, чи не пропонують такі послуги псевдопереробники або шахраї.

У Києві такі відходи можна буде здати в наступних місцях:

"Україна без сміття" буде збирати їх на високотемпературне спалювання, але вже після відкриття станції.

ER-tec також збирають використані маски й рукавички та правильно їх утилізують. Але перед здачею треба все правильно підготувати.

Утилізація засобів індивідуального захисту (інфографіка: ER-tec)

У Києві планують найближчим часом створити десять пунктів прийому засобів індивідуального захисту, в кожному районі Києва. Тут всі відходи будуть збирати й безпечно утилізувати з додержанням вимог.

Нагадаємо, що Супрун назвала плюси і мінуси карантину.