Опаснее, чем сахар: исключите эти продукты из рациона немедленно

Продукты с трансжирами

Такие жиры в большом количестве есть в картошке фри, фаст-фуде и жареных блюдах. Если употреблять их часто, то плохой холестерин в крови будет глушить хороший холестерин, а со временем это выведет из строя весь организм. Обратите внимание на упаковку продукта: если там есть пометка "частично гидрогенизированное масло", то не стоит его покупать. Разрушения могут происходить постепенно и незаметно, а в будущем это вылиться в заболевания сердца и диабет.

Энергетические напитки

Сладкий газированный напиток отлично подходит, чтобы взбодриться. В нем содержится 30 г сахара, а это выше ежедневной нормы в три раза. Также там большая доза кофеина. Регулярное употребление таких напитков приводит к тахикардии, проблемам с сердечной и нервной системами.

Нитриты

Это специальное вещество, которым обрабатывают все консервированное и обработанное мясо – от сосисок до ветчины. Нитриты помогают продуктам сохранить аппетитный вид и долго не портиться. Когда вы их храните в холодильнике, опасность минимальная. Но в условиях теплых температур нитриты способны создавать соединения, которые повышают риск рака поджелудочной железы, желудка и кишечника.

Попкорн в микроволновой печи

Пакетированный попкорн теперь есть в каждом супермаркете и люди стали чаще его покупать для просмотра фильмов дома. Но от этой привычки стоит избавиться как можно быстрее, так как эти пакеты содержать химические элементы. Именно они не дают пакету взорваться и сгореть. При нагревании они выделяют перфторктановую кислоту, которая значительно повышает риск развития онкологии. Это вещество во много раз опаснее сахара.

Пищевые добавки

Внимательно читайте этикетки на продуктах. Если вы видите желтые красители 5 и 6, то не вздумайте покупать. Эти продукты могут вызывать аллергию, снижать концентрацию и способность к обучению у детей. Чаще всего такие добавки есть в злаковых продуктах, пудингах и кондитерских изделиях.