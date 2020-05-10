Дети начали умирать от загадочного синдрома: будьте осторожны

Коронавирус 2020 распространяется довольно быстро по всем уголкам планеты. Как оказалось, COVID-19 несет опасность не только для взрослых, но и для детей. В Нью-Йорке (США) трое маленьких детей умерли от загадочного синдрома, который был вызван коронавирусом.

За сутки от болезни скончались три ребенка. Об этом заявил американский политический деятель, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, информирует издание "The New York Times".

По состоянию на 9 мая более 73 детей в Нью-Йорке заболели редкой болезнью, которая имеет некоторые сходства с Кавасаки - заболеванием, которое характеризуется воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела.

Куомо подчеркнул, что многие из этих маленьких пациентов не имели респираторных симптомов, характерных для коронавируса, но у каждого из них тест показал наличие COVID-19.

"Мы были уверены, что COVID-19 не затронет молодых людей. Нам еще многое предстоит узнать об этом вирусе", - сообщил Куомо.

Родителям в данной ситуации стоит обращать внимание на такие симптомы, как длительная лихорадка, боль в животе, изменение цвета кожи, учащенное сердцебиение и боль в груди.

Напомним, что Комаровский рассказал о жестокой афере, которая стала распространена во время карантина.

Мы писали, как украинцы готовятся к ослаблению карантина.

А также о том, как не подхватить COVID-19 на пляже и в бассейне.