Дуже небезпечна гра: у мережі з'явилося попередження для батьків підлітків

Нова небезпечна гра для підлітків (Колаж РБК-Україна)

Небезпечна гра почала поширюватися по всьому світу і батькам показали наслідки забав підлітків

У світі почала поширюватися нова небезпечна гра серед дітей і підлітків. Вона веде до підвищеного травматизму і може стати причиною трагедії. У мережі з'явились відео нової гри і попередження для батьків.

Першими від цієї гри постраждали підлітки в Ізраїлі, а потім почали з'являтися повідомлення з інших країн. Школярі отримують важкі травми голови і хребта. Відео стали передавати в батьківських чатах. Суть гри: троє підлітків стають поруч один з одним, а посередині стає хтось молодший, зазвичай це дитина, яка навіть не підозрює про небезпеку.

Спочатку стрибок здійснюють ті діти, які старші, а потім закликають це зробити молодшого. Коли він підстрибує, старші роблять підніжку, і він падає на підлогу.

Нова небезпечна гра для підлітків поширюється по всьому світу

Таке падіння веде до травм спини, хребта, а також до серйозних травм голови.

В соціальних мережах почали поширювати відео цієї гри і закликають батьків поговорити з дітьми та пояснити всі катастрофічні наслідки таких забав.

Наголошується, що зафіксовано вже кілька летальних випадків після таких ігор, а також безліч потерпілих, яким тепер потрібно дороге лікування та реабілітація після серйозних травм хребта.