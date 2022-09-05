Опасная экосистема: как выглядят торфяники и почему они горят

Как выглядят и образуются торфяники?

Торф - это осадочная рыхлая горная порода, которая образовывается в процессе естественного отмирания и неполного распада болотных растений. В почве они не разлагаются и накапливаются каждый год.

Торф еще используют как горючее полезное ископаемое - для производства электроэнергии, в садоводстве, для получения активированного угля и для отопления.

В наших регионах торф образуется из мхов, травы, кустарников и небольших деревьев. В тропических условиях при постоянных высоких температурах образовывается из листьев, ветвей, стволов и корней.

Фото: Как выглядят торфяники

Торф представляет собой однородную массу черного и темно-коричневого цвета. В этой органической породе содержится до 50% минеральных веществ, а также битум, гуминовые кислоты, их соли.

Украина входит в список стран, где много торфяников и даже есть собственные месторождения. В основном в Украине расположены торфяные болота - это болота с толщиной торфа не менее 20-30 см. Это старые накопления торфа, которые фактически превратили водоемы в болота.

Где торфяники под Киевом?

В Киевской области торфяники расположены в разных районах - в Обуховском, Вышгородском, Бучанском. Возле населенных пунктов: Романков, Феневечи, Сосновка, Михайловская-Рубежовка, Стоянка, Шибене, Здвижевка.

Также торфяники есть возле Дымера, Бучи, Боярки, Василькова, Березани, Барвици, Мокреца, за Броварами.

Чем отличается торфяник от болота?

Торфяное болото - это место с торфом с наличием избыточной влаги. На таком болоте есть характерная болотная растительность, которая смешана с торфяным слоем.

Внешне торфяные болота выглядят как обычное болото, заросшее растениями. Если толщина торфа более 30 см, то такое болото называют торфяным. Типичные торфяные растения на болотах - клюква, голубика, морошка, брусника.

Фото: Как выглядит торфяное болото

Торфяник - это территория, где есть только торфяные залежи или торфяное месторождение. Именно они чаще всего горят во время сухой погоды. Отличить торф от обычной почвы не всегда легко. Обычно он оставляет следы на руках и содержит остатки растений.

Что нужно делать при торфяном пожаре?

Если вы находитесь непосредственно в зоне торфяников, то первое, что вам нужно сделать максимально быстро - уйти из опасной зоны. Нужно идти перпендикулярно к направлению движении огня.

Если не возможности уйти от пожара - войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Как только доберетесь до открытого пространства - дышите воздухом как можно ближе к земле - там он менее задымлен. Рот и нос желательно закрыть повязкой, тряпкой, марлей.

По возможности - предупредите о пожаре всех, кто находится поблизости и сообщите в ГСЧС, ближайшее лесничество, власть ближайшего населенного пункта.

Огонь небольших низовых пожаров можно потушить - ветками лиственных пород, залить водой, забросать влажным грунтом, затоптать ногами.

При горении торфяников в городе, нужно сразу же закрыть окна и постараться не выходить на улицу. На окна можно повесить влажную марлю или простынь. Сделать влажную уборку в доме и повторить ее снова, через несколько часов.

От смога также помогут защитить жилье кондиционеры и очистители воздуха. Используйте их активно.

Если вам пришлось посетить улицу, то по возвращению домой нужно тщательно умыться, помыть руки, промыть глаза и носоглотку, по возможности - принять душ.

При проживании непосредственно возле торфяников, стоит выехать из населенного пункта или ограничить посещение улицы. Обязательно стоит увезти в более безопасные места детей, ослабленных людей, хронических больных, пожилых.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется применять специальные лекарственные средства и постоянно иметь при себе ингаляторы.

Чем опасен торф и торфяные болота?

Торф богат углеродом, и он пористый. Поэтому после высыхания он быстро воспламеняется. Пожар торфяников гасить сложно, и они могут гореть довольно продолжительное время.

Эта проблема существует во всем мире, так как для добычи торфа часто осушают болота и делают местность более уязвимой. А расстояние между жильем людей и торфяниками часто очень маленькое.

Последствия пожаров разрушительны - горящий под землей огонь повреждает корневые системы всех растений и это сильно нарушает природный баланс. Места после таких пожаров на долгие годы превращаются в пустыри.

При горении торф выделяет в атмосферу много соединений - углерода, серы, азота, сажу, вредные газы.

Опасен ли смог от пожара для людей?

Да, дым от пожара вследствие горения торфяников опасен для человека. При горении в атмосферу попадают мелкие аэрозольные частицы. Они могут негативно воздействовать на глаза и легкие человека.

Может развиться раздражение слизистых оболочек - кашель, хрипы, покраснение глаз. По мере снижения задымленности симптомы постепенно исчезают.

Особо опасно вдыхание этих аэрозольных частиц для маленьких детей, ослабленных людей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей - астматиков и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: Киев затянуло смогом