Небезпечна екосистема: як виглядають торф'яники і чому вони горять

Як виглядають і утворюються торф'яники?

Торф - це осадова пухка гірська порода, яка утворюється в процесі природного відмирання і неповного розпаду болотних рослин. У грунті вони не розкладаються і накопичуються щороку.

Торф ще використовують як пальне корисна копалина - для виробництва електроенергії, в садівництві, для отримання активованого вугілля і для опалення.

У наших регіонах торф утворюється з мохів, трави, чагарників і невеликих дерев. У тропічних умовах при постійних високих температурах утворюється з листя, гілок, стовбурів і коренів.

Фото: Як виглядають торф'яники

Торф являє собою однорідну масу чорного і темно-коричневого кольору. У цій органічній породі міститься до 50% мінеральних речовин, а також бітум, гумінові кислоти, їх солі.

Україна входить до списку країн, де багато торфовищ і навіть є власні родовища. В основному в Україні розташовані торф'яні болота - це болота з товщиною торфу не менше 20-30 см. Це старі накопичення торфу, які фактично перетворили водойми на болота.

Де торф'яники під Києвом?

У Київській області торф'яники розташовані в різних районах - в Обухівському, Вишгородському, бучанському. Біля населених пунктів: Романків, Феневичі, Соснівка, Михайлівська-Рубежівка, Стоянка, Шибене, Здвижівка.

Також торф'яники є біля димеру, Бучі, Боярки, Василькова, Березані, Барвиці, Мокрецю, за Броварами.

Чим відрізняється торфовище від болота?

Торф'яне болото - це місце з торфом з наявністю надмірної вологи. На такому болоті є характерна болотяна рослинність, яка змішана з торф'яним шаром.

Зовні торф'яні болота виглядають як звичайне болото, заросле рослинами. Якщо товщина торфу понад 30 см, то таке болото називають торф'яним. Типові торф'яні рослини на болотах - журавлина, лохина, морошка, брусниця.

Фото: як виглядає торф'яне болото

Торфовище - це територія, де є тільки торф'яні поклади або торф'яне родовище. Саме вони найчастіше горять під час сухої погоди. Відрізнити торф від звичайної грунту не завжди легко. Зазвичай він залишає сліди на руках і містить залишки рослин.

Що потрібно робити при торф'яній пожежі?

Якщо ви перебуваєте безпосередньо в зоні торфовищ, то перше, що вам потрібно зробити максимально швидко - піти з небезпечної зони. Потрібно йти перпендикулярно до напрямку руху вогню.

Якщо не можливості піти від пожежі - увійдіть у водойму або накрийтеся мокрим одягом. Як тільки доберетеся до відкритого простору - дихайте повітрям якомога ближче до землі - там він менш задимлений. Рот і ніс бажано закрити пов'язкою, ганчіркою, марлею.

По можливості - попередьте про пожежу всіх, хто знаходиться поблизу і повідомте в ДСНС, найближче лісництво, влада найближчого населеного пункту.

Вогонь невеликих низових пожеж можна загасити - гілками листяних порід, залити водою, закидати вологим грунтом, затоптати ногами.

При горінні торфовищ в місті, потрібно відразу ж закрити вікна і постаратися не виходити на вулицю Gorenje. На вікна можна повісити вологу марлю або простирадло. Зробити вологе прибирання в будинку і повторити її знову, через кілька годин.

Від смогу також допоможуть захистити житло кондиціонери та очищувачі повітря. Використовуйте їх активно.

Якщо вам довелося відвідати вулицю, то по поверненню додому потрібно ретельно вмитися, помити руки, промити очі та носоглотку, по можливості - прийняти душ.

При проживанні безпосередньо біля торфовищ, варто виїхати з населеного пункту або обмежити відвідування вулиці. Обов'язково варто відвезти в більш безпечні місця дітей, ослаблених людей, хронічних хворих, літніх.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується застосовувати спеціальні лікарські засоби та постійно мати при собі інгалятори.

Чим небезпечний торф і торф'яні болота?

Торф багатий вуглецем, і він пористий. Тому після висихання він швидко запалюється. Пожежа торфовищ гасити складно, і вони можуть горіти досить тривалий час.

Ця проблема існує в усьому світі, оскільки для видобутку торфу часто осушують болота і роблять місцевість більш вразливою. А відстань між житлом людей і торфовищами часто дуже маленьке.

Наслідки пожеж руйнівні - палаючий під землею вогонь пошкоджує кореневі системи всіх рослин і це сильно порушує природний баланс. Місця після таких пожеж на довгі роки перетворюються на пустирі.

При горінні торф виділяє в атмосферу багато сполук - вуглецю, сірки, азоту, сажу, шкідливі гази.

Чи небезпечний зміг від пожежі для людей?

Так, дим від пожежі внаслідок горіння торфовищ небезпечний для людини. При горінні в атмосферу потрапляють дрібні аерозольні частинки. Вони можуть негативно впливати на очі та легені людини.

Може розвинутися подразнення слизових оболонок - кашель, хрипи, почервоніння очей. У міру зниження задимленості симптоми поступово зникають.

Особливо небезпечно вдихання цих аерозольних частинок для маленьких дітей, ослаблених людей, літніх, людей з хронічними захворюваннями дихальних шляхів - астматиків і людей з серцево-судинними захворюваннями.

Фото: Київ затягнуло смогом