Небезпечний коронавірус для вагітних: Супрун дала чітку відповідь

Уляна Супрун дала поради вагітним з профілактики коронавіруса (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, чим небезпечний коронавірус для вагітних жінок

Коронавірус в Україні вже інфікував 16 людей, двоє з них померли. Чи можна заразитися коронавірусом вагітній, питання, яке хвилює жінок в положенні. Колишня в. о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що зараз вплив COVID-19 на вагітних ще не вивчено до кінця, але жінки в положенні знаходяться в групі ризику. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Експерт нагадала, що вагітні повинні дотримуватися особливих санітарних правил.

"Вагітним жінкам слід уникати скупчень людей, ретельно мити руки, мати з собою власний рушник, а не користуватися повітряними сушарками в громадських вбиральнях, мати з собою спиртовий антисептик і обробляти їм руки, якщо немає можливості їх помити, не торкатися обличчя, розраховуватися карткою, а не готівкою. Більше ходити пішки, менше користуватися транспортом. В цілому краще якомога більше залишатися вдома", - зазначила Супрун.

Як діяти вагітним, якщо у них є симптоми COVID-19:

По-перше, зателефонувати своєму сімейному лікареві, якщо екстрена ситуація - викликати швидку допомогу.

За словами Супрун, грудне вигодовування у випадку хвороби матері не заборонено. Також важливо, що під час контакту з дитиною мати повинна бути в захисному респіраторі і мати чисті руки. Ізоляція новонародженого від матері не рекомендується. На думку фахівців, розумним рішенням є апаратне зціджування молока з дотриманням максимальної частоти, і вигодовування дитини з пляшечки батьком або іншою здоровою людиною.

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