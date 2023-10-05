Онука відомого воїна УПА вшанувала дідуся на відкритті "Місіс Всесвіт 2023": промовисті фото

У якому образі була Наталія Ревонюк

Наталя має титул "Місіс Всесвіт - Львів". Вона одягла червону сукню. Її дідусь був головою крайового Львівського братства УПА, тож для неї червоний колір - це символ натхненної боротьби та сили українського духу.

Інший потужний символ, який був з Наталією цього неймовірного вечора, - годинник дідуся, випущений до 55 річниці з дня заснування УПА.

"Все для того, щоб привернути до України якнайбільше уваги, розповісти про нашу історію та перемогу, за яку вперто боремося поколіннями", - сказано на сторінці конкурсу.

Наталія Ревонюк у червоній сукні вшанувала пам'ять дідуся - воїна УПА (фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs)

Що відомо про красуню

Наталія Ревонюк - художниця, підприємець та спеціаліст у сфері ІТ.

Вона народилася та виросла у Львові, закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедру Генетики та Біотехнології. Вона одружена 23 роки й має двох дітей.

Наталя 10 років займалася автомобільним спортом, брала участь у міжнародних змаганнях та українській автомобільній експедиції на Памір. Вона 19 років працює в IT-компанії, входить до двадцятки унікальних фахівців.

Красуня останні п'ять років захоплюється мистецтвом. Її полотна виставлялися у більш ніж 30 індивідуальних та групових виставках 7 країн світу, експонувалися у музеях, були придбані у приватні колекції.

"Все своє життя я руйную стереотипи про українських жінок у світі. На багатьох міжнародних конференціях (Польща, Італія, Німеччина, Іспанія, Туреччина, США) потрібно спочатку довести у спілкуванні, що ти є професіоналом високого рівня і лише тоді до тебе починають відповідно ставитися. Тому що до українських жінок у світі ставляться лише як до красивих, а мені завжди хотілося продемонструвати, що наші жінки ще й розумні та фахівці високого класу у багатьох сферах", - каже Наталя про себе.

На конкурс вона везе частину свого мистецтва - шовкові хустки, з нанесеними графічними малюнками сакральних символів, що перегукуються із сакральними символами трипільців.