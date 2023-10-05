Внучка известного воина УПА почтила дедушку на открытии "Миссис Вселенная 2023": красноречивые фото

В каком образе была Наталья Ревонюк

Наталья обладает титулом "Миссис Вселенная - Львов". Она надела красное платье. Ее дедушка был главой краевого Львовского братства УПА, поэтому для нее красный цвет - это символ вдохновенной борьбы и силы украинского духа.

Другой мощный символ, который был с Наталией в этот невероятный вечер, - дедушкины часы, выпущенные к 55 годовщине со дня основания УПА.

"Все для того, чтобы привлечь к Украине как можно больше внимания, рассказать о нашей истории и победе ,за которую упорно боремся поколениями", - сказано на странице конкурса.

Наталья Ревонюк в красном платье почтила память дедушки - воина УПА (фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs)

Что известно о красавице

Наталья Ревонюк - художница, предприниматель и специалист в сфере ИТ.

Она родилась и выросла во Львове, окончила Львовский национальный университет им. Ивана Франко, кафедру Генетики и Биотехнологии. Она замужем 23 года и у нее двое детей.

Наталья 10 лет занималась автомобильным спортом, участвовала в международных соревнованиях и украинской автомобильной экспедиции на Памир. Она 19 лет работает в IT-компании, входит в двадцатку уникальных специалистов.

Красавица последние пять лет увлекается искусством. Ее полотна выставлялись в более чем 30 индивидуальных и групповых выставках 7 стран мира, экспонировались в музеях, были приобретены в частные коллекции.

"Всю свою жизнь я разрушаю стереотипы об украинских женщинах в мире. На многих международных конференциях (Польша, Италия, Германия, Испания, Турция, США) нужно сначала доказать в общении, что ты являешься профессионалом высокого уровня и только тогда к тебе начинают соответственно относиться. Потому что к украинским женщинам в мире относятся только как к красивым, а мне всегда хотелось продемонстрировать, что наши женщины еще и умные и специалисты высокого класса во многих сферах", - говорит Наталья о себе.

На конкурс она везет часть своего искусства - шелковые платки, с нанесенными графическими рисунками сакральных символов, перекликающихся с сакральными символами трипольцев.