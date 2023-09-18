Оновлено електронний довідник з влаштування дитини в сім’ю, створений Фондом Ахметова

У новому розділі "Патронат" - про патронатне батьківство та послугу патронату. Завдяки цьому блоку можна дізнатися, хто може бути патронатним вихователем, які документи для цього потрібні, та вивчити алгоритм дій для фахівців.

Нове видання приурочене до Дня усиновлення, який Україна цьогоріч відзначала 17 вересня. Довідник був створений Фондом Ріната Ахметова на прохання майбутніх батьків.

Довідник "Кроки до дитини" буде корисним як для людей, які мріють взяти дитину у свою родину, так і для фахівців, дотичних до протидії сирітства.

Завдяки програмі майже 10 тисяч дітей вже знайшли нові сім’ї. При створенні довідника фонд враховував свій досвід та звертався за допомогою до провідних фахівців соціальної сфери України.

600 друкованих примірників довідника були надіслані в обласні служби у справах дітей та центри соціальних служб.

За 17 років роботи програми підтримку отримали понад 5 млн дітей.