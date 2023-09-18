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Обновлен электронный справочник по устройству ребенка в семью, созданный Фондом Ахметова

Обновлен электронный справочник по устройству ребенка в семью, созданный Фондом Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Программа "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!" обновила электронный справочник "Шаги к ребенку".

Об этом говорится на сайте Фонда Рината Ахметова.

В новом разделе "Патронат" - о патронатном отцовстве и услуге патроната. Благодаря этому блоку можно узнать, кто может быть патронатным воспитателем, какие документы нужны для этого, и изучить алгоритм действий для специалистов.

Новое издание приурочено ко Дню усыновления, который Украина отмечала 17 сентября. Справочник был создан Фондом Рината Ахметова по просьбе будущих родителей.

Справочник "Шаги к ребенку" будет полезен как людям, мечтающим взять ребенка в свою семью, так и специалистам, причастным к противодействию сиротству.

Благодаря программе почти 10 тысяч детей уже обрели новые семьи. При создании справочника фонд учитывал свой опыт и обращался за помощью к ведущим специалистам социальной сферы Украины.

600 печатных экземпляров справочника были направлены в областные службы по делам детей и центры социальных служб.

За 17 лет работы программы поддержку получили более 5 млн. детей.

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