Обновлен электронный справочник по устройству ребенка в семью, созданный Фондом Ахметова

В новом разделе "Патронат" - о патронатном отцовстве и услуге патроната. Благодаря этому блоку можно узнать, кто может быть патронатным воспитателем, какие документы нужны для этого, и изучить алгоритм действий для специалистов.

Новое издание приурочено ко Дню усыновления, который Украина отмечала 17 сентября. Справочник был создан Фондом Рината Ахметова по просьбе будущих родителей.

Справочник "Шаги к ребенку" будет полезен как людям, мечтающим взять ребенка в свою семью, так и специалистам, причастным к противодействию сиротству.

Благодаря программе почти 10 тысяч детей уже обрели новые семьи. При создании справочника фонд учитывал свой опыт и обращался за помощью к ведущим специалистам социальной сферы Украины.

600 печатных экземпляров справочника были направлены в областные службы по делам детей и центры социальных служб.

За 17 лет работы программы поддержку получили более 5 млн. детей.