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Оновлення iOS 17.2.1: що зміниться у вашому iPhone

iOS 17.2.1 повинно виправити помилки, які які дали про себе знати після нещодавного оновлення (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple випустила оновлення iOS 17.2.1, яке вже доступне для скачування на сумісних iPhone. Воно виправляє помилки, включаючи існуючи баги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на портал новин Mashable.

Що нового в iOS 17.2.1

За чутками, дана версія може вирішити проблему зникнення ярлика iMessage з екрана "Додому" при перестановці значків. Безумовно, основною мотивацією для випуску цього оновлення є виправлення помилок безпеки, які можуть зашкодити користувачам. Цей факт підтверджується паралельним випуском iOS 16.7.4 для старих моделей iPhone та оновленням macOS 14.2.1.

Ось кілька проблем, які й досі виникають навіть після встановлення iOS 17.2 з новими функціями. Ймовірно, вони були усунені в iOS 17.2.1:

  • Підвисання клавіатури та інтерфейсу
  • Раптове відключення Wi-Fi
  • Неактивні віджети на екрані блокування

Як встановити iOS 17.2.1

  • Зайдіть у Налаштування
  • Виберіть "Оновлення програмного забезпечення"
  • Виконайте пошук оновлень
  • Натисніть "Оновити зараз" або "Оновити вночі", щоб iPhone встановив iOS 17.2.1

Перш ніж приступити до установки, переконайтеся, що батарея заряджена, VPN вимкнений, і у вас є стабільне підключення до точки доступу. Не зайвим також буде переконатися, що в iCloud включене автоматичне створення резервних копій, щоб уникнути втрати даних.

Скриншот 

 

Раніше ми писали про дві установки в iOS, які скорочують термін служби вашої батареї.

А ще у нас є матеріал про те, що iPhone додасть новий захист від втрати та крадіжки.

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