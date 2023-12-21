Оновлення iOS 17.2.1: що зміниться у вашому iPhone

Що нового в iOS 17.2.1

За чутками, дана версія може вирішити проблему зникнення ярлика iMessage з екрана "Додому" при перестановці значків. Безумовно, основною мотивацією для випуску цього оновлення є виправлення помилок безпеки, які можуть зашкодити користувачам. Цей факт підтверджується паралельним випуском iOS 16.7.4 для старих моделей iPhone та оновленням macOS 14.2.1.

Ось кілька проблем, які й досі виникають навіть після встановлення iOS 17.2 з новими функціями. Ймовірно, вони були усунені в iOS 17.2.1:

Підвисання клавіатури та інтерфейсу

Раптове відключення Wi-Fi

Неактивні віджети на екрані блокування

Як встановити iOS 17.2.1

Зайдіть у Налаштування

Виберіть "Оновлення програмного забезпечення"

Виконайте пошук оновлень

Натисніть "Оновити зараз" або "Оновити вночі", щоб iPhone встановив iOS 17.2.1

Перш ніж приступити до установки, переконайтеся, що батарея заряджена, VPN вимкнений, і у вас є стабільне підключення до точки доступу. Не зайвим також буде переконатися, що в iCloud включене автоматичне створення резервних копій, щоб уникнути втрати даних.

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