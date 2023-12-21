Обновление iOS 17.2.1: что изменится в iPhone

Что нового в iOS 17.2.1

По слухам, данная версия может решить проблему исчезновения ярлыка iMessage с экрана "Домой" при перестановке значков. Безусловно, основной мотивацией для выпуска этого обновления является исправление ошибок, которые могут навредить пользователям. Это подтверждается параллельным выпуском iOS 16.7.4 для старых моделей iPhone и обновлением macOS 14.2.1.

Вот несколько проблем, которые до сих пор возникают даже после установки iOS 17.2 с новыми функциями. Вероятно, они были устранены в iOS 17.2.1:

Подвеска клавиатуры и интерфейса

Внезапное отключение Wi-Fi

Неактивные виджеты на экране блокировки

Как установить iOS 17.2.1

Зайдите в Настройки

Выберите "Обновление программного обеспечения"

Выполните поиск обновлений

Нажмите кнопку "Обновить сейчас" или "Обновить ночью", чтобы iPhone установил iOS 17.2.1

Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что батарея заряжена, VPN выключен, и у вас есть стабильное подключение к точке доступа. Не лишним будет также убедиться, что в iCloud включено автоматическое создание резервных копий во избежание потери данных.

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