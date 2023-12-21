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Обновление iOS 17.2.1: что изменится в iPhone

iOS 17.2.1 должно исправить ошибки, которые дали о себе знать после недавнего обновления (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple выпустила обновление iOS 17.2.1, которое уже доступно для скачивания на совместимых iPhone. Оно исправляет ошибки, включая существующие баги.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной портал Mashable.

Что нового в iOS 17.2.1

По слухам, данная версия может решить проблему исчезновения ярлыка iMessage с экрана "Домой" при перестановке значков. Безусловно, основной мотивацией для выпуска этого обновления является исправление ошибок, которые могут навредить пользователям. Это подтверждается параллельным выпуском iOS 16.7.4 для старых моделей iPhone и обновлением macOS 14.2.1.

Вот несколько проблем, которые до сих пор возникают даже после установки iOS 17.2 с новыми функциями. Вероятно, они были устранены в iOS 17.2.1:

  • Подвеска клавиатуры и интерфейса
  • Внезапное отключение Wi-Fi
  • Неактивные виджеты на экране блокировки

Как установить iOS 17.2.1

  • Зайдите в Настройки
  • Выберите "Обновление программного обеспечения"
  • Выполните поиск обновлений
  • Нажмите кнопку "Обновить сейчас" или "Обновить ночью", чтобы iPhone установил iOS 17.2.1

Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что батарея заряжена, VPN выключен, и у вас есть стабильное подключение к точке доступа. Не лишним будет также убедиться, что в iCloud включено автоматическое создание резервных копий во избежание потери данных.

Скриншот

 

Ранее мы писали о двух установках в iOS, которые сокращают срок службы вашей батареи.

А еще у нас есть материал о том, что iPhone добавит новую защиту от потери и воровства.

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