Онлайн обучение в Украине: что думают мамы детей по этому поводу

Вопрос дистанционного обучения в Украине остается открытым и пока правительство не дало точно знать, как будут учиться дети с 1 сентября. Как известно, коронавирус в Украине не идет на спад и осенью прогнозируют вторую волну эпидемии.

Как сообщается в сюжете ТСН, украинские мамы очень негативно настроены к онлайн-обучению своих детей. Они говорят, что такая учеба совсем не дисциплинирует, технически этот вопрос плохо решен в нашей стране. Некоторые женщины уверяют, что не в каждой семье есть хороший компьютер для того, чтобы обеспечить учебный процесс.

Мамы в один голос уверяют, чтобы контролировать школьников дома, нужно уходить с работы, что в настоящее время нереально. Есть и те, кто считает, что государство должно обеспечить школьников гаджетами.

Стоит отметить, что учителя в стране также не в восторге от идеи дистанционного обучения осенью. Преподаватели боятся, что с них снимут надбавки, например, за классное руководство и проверку тетрадей.

Дистанционное обучение в Украине

Напомним, что Максим Степанов, министр здравоохранения на брифинге по ситуации с коронавирусом на 10 июля сказал, что решение по дистанционному обучению готовится и скоро будет объявлено.

По словам главы ведомства, сейчас вместе с Министерством образования и науки они рассматривают разные варианты (дистанционное обучение, с посещением школы, смешанное), разрабатывают правила и алгоритмы.