Онлайн навчання в Україні: що думають мами дітей з цього приводу

Питання дистанційного навчання в Україні залишається відкритим і поки уряд не дав точно знати, як будуть вчитися діти з 1 вересня. Як відомо, коронавірус в Україні не йде на спад і восени прогнозують другу хвилю епідемії.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, українські мами дуже негативно налаштовані до онлайн-навчання своїх дітей. Вони кажуть, що таке навчання зовсім не дисциплінує, технічно це питання погано вирішено в нашій країні. Деякі жінки запевняють, що не в кожній сім'ї є хороший комп'ютер для того, щоб забезпечити навчальний процес.

Мами в один голос запевняють, щоб контролювати школярів удома, потрібно йти з роботи, що в цей час нереально. Є й ті, хто вважає, що держава повинна забезпечити школярів гаджетами.

Варто відзначити, що вчителі в країні, також не в захваті від ідеї дистанційного навчання восени. Викладачі бояться, що з них знімуть надбавки, наприклад, за класне керівництво і перевірку зошитів.

Дистанційне навчання в Україні

Нагадаємо, що Максим Степанов, міністр охорони здоров'я на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом на 10 липня сказав, що рішення по дистанційному навчанню готується і скоро буде оголошено.

За словами глави відомства, зараз разом з Міністерством освіти і науки вони розглядають різні варіанти (дистанційне навчання, з відвідуванням школи, змішане), розробляють правила та алгоритми.