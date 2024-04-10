Онколог назвал "тревожные звоночки" рака у мужчин, которые нельзя игнорировать
Часто заставить мужчину сходить на обследование задача не проста для всех женщин. Следует знать о признаках, которые могут указывать на рак простаты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Sviy.doc".
Чем опасен рак простаты
Хирург-онколог Александр Стаховский рассказал, что каждый 3 случай рака простаты обнаруживают случайно.
Следует помнить, что рак простаты:
- прогрессирует медленно
- серьезные симптомы появляются на 3-4 стадиях
- на 4 стадии - метастазы
Врач отметил, если обнаружить на ранней стадии - лечение благоприятное.
Распространенные мифы
"Это болезнь мужчин 65+"
По словам врача, это неправда.
На самом деле, если в семье были онко случаи, то просто необходимо регулярно проверяться.
В частности, важно обратиться за консультацией к врачу, возможно провести тест на ПСА.
"Проходит бессимптомно"
Это тоже неправда. Важно не игнорировать такие "тревожные звоночки":
- дискомфорт при мочеиспускании
- изменение в цвете мочи
- наличие в ней крови
- боль в спине
"Диагностика болезненная"
Достаточно просто планово посещать уролога ежегодно.
Дополнительно могут направить на:
- ПСА-тест, выполняемый через забор крови
- МРТ простаты, чтобы определить необходимость биопсии
"Отсутствие секса"
Онколог отметил, что при обнаружении рака на 1-2 стадии можно сделать операцию с сохранением нервно-сосудистого пучка. А это обеспечивает дальнейшее возобновление сексуальной активности.
"Агрессивность простаты"
Имеются агрессивные случаи, требующие активного лечения (хирургической, лучевой терапии).
А есть неагрессивные, за которыми достаточно просто наблюдать.
Активное наблюдение за раком простаты является инновационным и признанным во всем мире подходом. Цель мониторинг заболевания без угрозы жизни пациента.
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