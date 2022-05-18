"Они в раю, они вместе": семья украинских героев погибла на Азовстали (видео)

Виталий Таран погиб 15 апреля. А накануне они встретились после полуторамесячной разлуки. Женщина бежала под взрывами в госпиталь, где лежал раненый муж. А уже на следующий день на госпиталь россияне сбросили бомбу.

Они мне выслали это фото, что они увиделись. Какие они счастливые. Они очень худые были. Есть уже нечего, вода - техническая", - рассказывает мама Виталия Ролана Бондаренко.

Аллу к мужу позвало сердце

Друг Виталия Александр Загуменный говорит, что за день до его гибели она бежала, чтобы увидеть его.

"Какое-то такое призвание сердца было, что она побежала туда", - говорит Александр.

На последнем видео для мамы и сына Дани Виталий говорил, что уже выздоравливает.

"Привет, мой родной. Обнимаю, думаю о тебе, какой ты мужественный. Но 15 апреля его уже не было. Он не прочитал это", - рассказывает сквозь слезы мама.

Алле предлагали уехать, но она не хотела оставлять мужа. А через три недели рашисты убили и ее.

"Она - геройка"

Мама Виталия рассказывает, что писала всем парням и девушкам, чтобы ее там поддерживали. Алла же попросила женщину не "писать ничего за нее, потому что она очень сильная".

"Она геройка, она невероятная девушка. В Азове таких много. В жизни таких надо поискать", - говорит Ролана Бондаренко.

Виталию было 36, Алле - 33. Они родом из Красногоровки Донецкой области. В полку "Азов" они почти с начала создания. Сначала были волонтерами, а потом получили должности - Алла была делопроизводителем, Виталий занимался финансами.

Забрать их тела сейчас невозможно. Мама Виталия говорит - может, придется идентифицировать по ДНК.

"Мои дети. Им сейчас хорошо. Они в раю, они вместе", - плачет мама бойца.

Ролана Бондаренко молится за спасение защитников Азовстали. Она тоже была в полку Азов, уволилась в ноябре.

Даже после гибели она продолжает писать сыну.