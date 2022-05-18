"Они в раю, они вместе": семья украинских героев погибла на Азовстали (видео)

Семья Таранов погибла на Азовстали с разницей в три недели. Сначала не стало Виталия - его раненого убило бомбой в госпитале, а затем в бою погибла и его жена Алла. У них остался трехлетний сын Даниил.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Виталий Таран погиб 15 апреля. А накануне они встретились после полуторамесячной разлуки. Женщина бежала под взрывами в госпиталь, где лежал раненый муж. А уже на следующий день на госпиталь россияне сбросили бомбу.
Они мне выслали это фото, что они увиделись. Какие они счастливые. Они очень худые были. Есть уже нечего, вода - техническая", - рассказывает мама Виталия Ролана Бондаренко.
Друг Виталия Александр Загуменный говорит, что за день до его гибели она бежала, чтобы увидеть его.
"Какое-то такое призвание сердца было, что она побежала туда", - говорит Александр.
На последнем видео для мамы и сына Дани Виталий говорил, что уже выздоравливает.
"Привет, мой родной. Обнимаю, думаю о тебе, какой ты мужественный. Но 15 апреля его уже не было. Он не прочитал это", - рассказывает сквозь слезы мама.
Алле предлагали уехать, но она не хотела оставлять мужа. А через три недели рашисты убили и ее.
Мама Виталия рассказывает, что писала всем парням и девушкам, чтобы ее там поддерживали. Алла же попросила женщину не "писать ничего за нее, потому что она очень сильная".
"Она геройка, она невероятная девушка. В Азове таких много. В жизни таких надо поискать", - говорит Ролана Бондаренко.
Виталию было 36, Алле - 33. Они родом из Красногоровки Донецкой области. В полку "Азов" они почти с начала создания. Сначала были волонтерами, а потом получили должности - Алла была делопроизводителем, Виталий занимался финансами.
Забрать их тела сейчас невозможно. Мама Виталия говорит - может, придется идентифицировать по ДНК.
"Мои дети. Им сейчас хорошо. Они в раю, они вместе", - плачет мама бойца.
Ролана Бондаренко молится за спасение защитников Азовстали. Она тоже была в полку Азов, уволилась в ноябре.
Даже после гибели она продолжает писать сыну.
Ранее мы писали, что девушка из Азова рассказала, как потеряла мужа на третий день свадьбы.
Также мы показывали фото искалеченных украинских защитников на Азовстали, которые должен увидеть весь мир.