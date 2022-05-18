"Вони в раю, вони разом": сім'я українських героїв загинула на Азовсталі (відео)

Сім'я Таранів загинула на Азовсталі з різницею в три тижні. Спочатку не стало Віталія - його пораненого вбило бомбою в госпіталі, а потім в бою загинула і його дружина Алла. У них залишився трирічний син Данило.
Про це говориться в сюжеті ТСН.
Віталій Таран загинув 15 квітня. А напередодні вони зустрілися після півторамісячної розлуки. Жінка бігла під вибухами до шпиталю, де лежав поранений чоловік. А вже наступного дня на шпиталь росіяни скинули бомбу.
Вони мені вислали це фото, що вони побачилися. Які вони щасливі. Вони дуже худі були. Їсти вже нічого, вода - технічна", - розповідає мама Віталія Ролана Бондаренко.
Друг Віталія Олександр Загуменний каже, що за день до його загибелі вона бігла, щоб побачити його.
"Якесь таке покликання серця було, що вона побігла туди", - каже Олександр.
На останньому відео для мами і сина Данилка Віталій казав, що вже одужує.
"Привіт, мій рідний. Обіймаю, думаю про тебе, який ти мужній. Але 15 квітня його вже не було. Він не прочитав це", - розповідає крізь сльози мама.
Аллі пропонували виїхати, але вона не хотіла залишати чоловіка. А через три тижні рашисти вбили і її.
Мама Віталія розповідає, що писала всім хлопцям і дівчатам, щоб її там підтримували. Алла ж попросила жінку не "писати нічого за неї ,бо вона дуже сильна".
"Вона геройка, вона неймовірна дівчина. В Азові таких багато. В житті таких треба пошукати", - каже Ролана Бондаренко.
Віталію було 36, Аллі - 33. Вони родом з Красногорівки Донецької області. У полку "Азов" вони майже від початку створення. Спочатку були волонтерами, а потім отримали посади - Алла була діловодом, Віталій займався фінансами.
Забрати їхні тіла зараз неможливо. Мама Віталія каже - може, доведеться ідентифікувати по ДНК.
"Мої діти. Їм зараз добре. Вони в раю, вони разом", - плаче мама бійця.
Ролана Бондаренко молиться за порятунок захисників Азовсталі. Вона теж була у полку Азов, звільнилася в листопаді.
Навіть після загибелі вона продовжує писати сину.
Раніше ми писали, що дівчина з Азову розповіла, як втратила чоловіка на третій день весілля.
Також ми показували фото скалічених українських захисників на Азовсталі, які має побачити увесь світ.