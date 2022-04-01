"Русские насиловали и убивали": история семьи из Гостомеля, которая чудом спаслась из дома, где поселились "орки"

24 февраля

Семья украинцев жила в собственноручно построенном доме в Киевской области, на строительство папа потратил 30 лет жизни, имел хорошую работу в столице. Все было прекрасно.

В тот день, 24 февраля, который никогда не забудет украинский народ, папа (Николай) и мама Кати (Евдокия) уехали из Гостомеля на работу в Киев. Никто еще не мог до конца поверить и осознать, что на нашу землю пришло настоящее зло в виде "братского народа".

Кате уже с утра начали звонить подружки с самыми ужасными новостями - началась война. Она в этот день успела несколько раз сходить в магазин и запастись продуктами.

В один из таких походов девушка увидела самолеты. Это были российские истребители. После этого начали раздаваться взрывы. Оккупанты захватили Гостомельский аэропорт и вовсю бомбили военную часть.

Над городом начали летать российские самолеты (фото: РБК-Украина)

Родителям, уехавшим на работу в Киев, лишь в 15:00 удалось покинуть столицу и через пробки добраться домой в Гостомель.

"Мы думали, что все пройдет через 2-3 дня"

Мама Кати все не могла поверить, что это полномасштабная война, которая в один день не закончится. Она все уговаривала "пересидеть и переждать" все в собственном доме. Все же было решено собрать "тревожный чемоданчик", перетащить матрасы в подвал, обустроив там более-менее безопасное место.

"На все воля Божья", - говорила Евдокия.

Но уже вечером 24 февраля в Гостомеле не стало света, воды и отопления. Температура в комнате была 11 градусов. Город постепенно стал превращаться в ад. 26 февраля оккупанты подорвали все мосты, в аэропорт высадились десантники.

Температура в комнате была +11 градусов (фото: РБК-Украина)

Стоит ли говорить, что весь город оказался отрезанным от мира, находясь в холоде, без связи и средств к существованию. Семья слушала радио, которое папа подсоединил к батарейке. Продукты заканчивались. Воду приходилось добывать. А 27 февраля в соседский огород упала мина.

В Гостомеле люди остались без света, воды и тепла (фото: РБК-Украина)

В город зашли оккупанты

"Ну а 27 февраля мы увидели колону диверсантов, они начали стрелять, начали валить из "градов". Колонна автомобилей состояла из отобранных машин гражданских. Мы два часа просидели в подвале, сыпался песок с потолка, дрожали стены", - вспоминает Катя.

Все магазины были разграблены. Спасло лишь то, что Катя успела купить 24 февраля.

4 марта перебили газопровод и ситуация в городе стала совсем печальной. Но Николай нашел газовый баллон и притащил его домой. Также был подорван стекольный завод. Однако об этом в новостях не сказали...

В это драматическое время во двор дома прибежали еноты. Видимо, животные спасались с фермы, которая также пострадал от обстрелов.

Еноты прибежали во двор семьи (фото: РБК-Украина)

Без вариантов, российские военные уничтожали все живое, попавшееся им на своем пути.

В город зашли оккупанты на танках (фото: РБК-Украина)

У жителей забирали все

3 марта оккупанты заселились на центральной улице. Они поставили танк во двор, и ходили по домам. Первым делом отнимали телефоны. Забирали ценные вещи, золото, валюту.

5 марта был обстрелян ЖК "Покровский". Там рашисты взяли в плен 40 человек и посадили их в холодный подвал. Как позже оказалось - их вывезли в Беларусь.

"Они просто поставили танк посреди двора и начали расстреливать жилой дом", - отмечает Катя.

Катины подруги рассказывали ей о зверствах, которые творят военные РФ. Сообщали о девушках, которые были изнасилованы и задушены.

8 марта подружки Кати рассказали, что оккупанты уже начали ходить по домам. Выламывают двери, если им отказывались открывать.

"Сказали, что женщина должна выходить первая, иначе по мужчинам стреляют", - говорит Катя.

Оккупация дома семьи

Катя пошла открывать, когда захватчики выламывали двери. Они начали стрелять в воздух. После они спросили ее, есть ли в доме военные.

"Они вели меня под прицелом автомата и они смотрели дом, их было двое", - говорит Катя.

Потом они ушли. Но, как оказалось позже, ненадолго. В соседские дома заходили сразу по 15 человек.

В этот день семья растопила камин, собирались готовить плов, но поесть так и не успели - в дом зашли военные РФ. Во двор они заезжали не церемонясь - на танке.

Уже в тот момент шокированная Катя поняла, что просто так это не закончится.

"Я столько оружия в жизни не видела", - признается она.

Российский военный уверил украинцев, мол, они под защитой, бояться не надо. Конечно же, сразу забрав все телефоны. Чудом Кате удалось спрятать свой айфон в бюстгальтер. Всего в доме находилось около 20 оккупантов.

"Вам нет смысла выезжать", - сказали они.

Мама все же надеялась, что их не будут трогать. Семье было сказано занять одну комнату в доме и не высовываться, военные заняли весь дом.

Ночь была бессонной. Оккупанты всю ночь пили водку и закусывали пайком.

"Они пошли по всему дому, проверили каждый угол, забрали понравившиеся вещи, зашли даже в подвал, там были спрятаны документы, хорошо что не нашли. Мы старались не ходить даже в туалет", - говорит Николай.

Решение бежать пришло ночью

Катя описывает события той ночи и свои переживания на грани смерти. Вначале солдаты пили и оживленно говорили, потом резко перешли на шепот.

"Родители спали. Военные вначале оживленно говорили о городах куда идти дальше , а потом перешли резко на шепот, видно, кто-то к ним зашел. Они начали заряжать обойму пистолета, душа ушла в пятки. Второй начал шептать и точить нож, было предынфарктное состояние, я написала подружкам смс, что все... Но тут начались взрывы вне дома, и военные вышли посмотреть, что происходит. Мы воспользовались этим и убежали в подвал, это нас и спасло", - рассказывает с болью девушка.

Зеленый коридор и мнимое спасение

На следующий день Евдокия начала просить солдат выпустить семью, Катя уже нашла информацию, что планируются зеленые коридоры.

Один из солдатов подтвердил эту информацию. На этот момент оккупанты уже полностью заняли весь город. Они были в каждом дворе...

"5 минут на сборы, сказал военный", - вспоминает семья.

Им удалось взять с собой ноутбук, документы и тот телефон, который спрятала Катя. Спасли и машину, подарок отцу на юбилей, который был совсем недавно.

Военные объяснили, что нужно обвязаться белыми тряпками и становиться в колонну автомобилей. Также семья смогла вывезти и соседей, сзади в машине люди сидели на руках друг у друга.

Возле машины их снова "прошманали" и забрали айфон, который отец хотел спрятать. Семейство двинулось в сторону зеленого коридора, где формировалась колонна.

"Отец не мог сесть за руль, его трусило. Села я, хотя за рулем этой машины еще не ездила", - рассказывает Катя.

"Снайперы сидели на верхних этажах домов, держали под прицелом всех. Машину, отделившуюся от колонны, сразу расстреляли", - добавляет она.

Украинцам не удалось с первого дня покинуть город, все оказалось не так просто.

На пути им попался танк, который подорвался на растяжке, и они поехали переночевать к подруге в другом конце города. Но и тут не сложилось по трагическим обстоятельствам. Тогда местные депутаты предложили переночевать на стройке.

Семья согласилась и всей колонной остались там. Папа спал на поддонах и картонке, для женщин и детей предоставили условия немного лучше.

С 8 марта семья ничего не ела.

"Еще по дороге зеленого коридора нас трижды останавливали русские. Проверяли, что вывозим, и искали телефоны. Машину перед нами очень долго обыскивали и мужчину раздели до трусов на улице", - говорит девушка.

Отметим, что 10 марта еще было холодно и жуткий ветер.

"Страшно было ехать в таких условиях, слышны выстрелы, взрывы, черный дым, вокруг руины, расстрельные машины с надписями "Дети", прицелы снайперов и дула танков наставлены на машины, трупы вокруг… До последнего было не ясно, выедем ли вообще. И когда я увидела наш флаг и наших солдат, расплакалась… Уже не смогла сдержать эмоций", - признается она.

Дорога на границу

На второй день в 13:00 на свой страх и риск они решили ехать без сопровождения Красного креста. С 13:00 до 21:00 машина добиралась в Киев.

Вопрос эвакуации из Украины усложнял тот факт, что Николаю лишь три месяца назад исполнилось 60 лет и он до последнего не знал, выпустят ли его из страны.

В столице украинцы переночевали на квартире и приняли решение ехать дальше, спасаться от войны...

Отметим, что помощь в поездке далее Кате предложил ее друг-украинец, который только вернулся из Португалии защищать Украину. У него была квартира в Каменец-Подольском. Но встретиться им так и не удалось, его призвали...

Пять дней семья ехала до границы. Ночевали в садике, общежитии. Сирены выли постоянно, силы и нервы были на исходе. На границе Румынии отца пропустили.

"Мы были самыми счастливыми людьми, когда нас накормили горячим волонтеры", - говорит Николай.

Венгрия не лучшая страна для беженцев



Проехав сутки по Румынии, семья решила двигаться в Венгрию. Уже там на вокзале их встретили волонтеры. Переночевав один день на квартире, украинцам предложили жилье в маленьком селе, недалеко от озера и курорта Балатон.

В самой Венгрии не все так просто и идеально для украинцев. Скажу так, это не лучшая страна для украинских беженцев. Работу найти очень трудно, а если она есть - то это каторжный труд.

Семья уже получила временную защиту, живет у хозяина в котедже, который он сдает в курортный сезон. Им разрешили остаться до того момента, пока не пойдет наплыв туристов.

Николай и Евдокия вовсю ищут работу. Один плюс - если ее найдут, то будет и бесплатное жилье.

Катя, Николай и Евдокия сейчас уже в безопасности в Венгрии (фото: РБК-Украина)

Прекрасный момент, о котором я хотела рассказать в конце - это то, что Катя и парень, который ей помогал в Украине (и сейчас служит в Николаеве), хотят расписаться онлайн. Сейчас, к счастью, в Украине есть такая возможность.

Даже в такой ужасающий момент для нашей страны, люди остаются людьми, и хотят соединять свои судьбы. Быть вместе, во что бы то ни стало. А это значит, что для нашей нации, как бы грубо это ни звучало, война - этот некое перерождение и конечно же, прекрасное будущее. Совсем скоро.