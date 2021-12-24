"Он не знал": Кравец сделала заявление об участии Зеленского в "Вечернем Квартале"

Актриса Елена Кравец прокомментировала слухи о том, что президент Владимир Зеленский принял участие в съемках нового выпуска "Вечерний квартал".

Об этом она поведала в программе Твой день.

"Нет, он не принимал участия. Он просто немного подыграл нам в номере, про который он даже не знал. То есть так был построен номер, что он просто делал то, что ему говорят", - рассказала Елена.

По словам Кравец, со стороны Зеленского это была просто импровизация. Также участница шоу отметила, что всем актерам было приятно видеть президента, но без шуток на съемках не обошлось.

"Он смеялся", - сказала она.

Также актриса в эфире рассказала, что она будет праздновать Новый год 2022 года не в личной компании Владимира Зеленского.

Но с улыбкой добавила: "вместе с президентом, во всяком случае", намекнув, что будет смотреть выступление экс-коллеги по телевизору.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во Дворце Украина, где снимали новогодний "Квартал", находился на месте зрителя, а не участника шоу.