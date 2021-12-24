"Він не знав": Кравець зробила заяву про участь Зеленського в "Вечірньому Кварталі"
Актриса Олена Кравець прокоментувала чутки про те, що президент Володимир Зеленський взяв участь у зйомках нового випуску "Вечірній квартал".
Про це вона повідала в програмі Твій день.
"Ні, він не брав участі. Він просто трохи підіграв нам в номері, про який він навіть не знав. Тобто так був побудований номер, що він просто робив те, що йому говорять", - розповіла Олена.
За словами Кравець, з боку Зеленського це була просто імпровізація. Також учасниця шоу зазначила, що всім акторам було приємно бачити президента, але без жартів на зйомках не обійшлося.
"Він сміявся", - сказала вона.
Також актриса в ефірі розповіла, що вона святкуватиме Новий Рік 2022 року не в особистій компанії Володимира Зеленського.
Але з посмішкою додала: "разом з президентом, у всякому разі", натякнувши, що буде дивитися виступ екс-колеги по телевізору.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у Палаці Україна, де знімали Новорічний "Квартал", перебував на місці глядача, а не учасника шоу.
Як ми раніше писали, зірка "Кварталу 95" вразив образом у популярному шоу.