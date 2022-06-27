"Он старше меня": Могилевская рассказала о своем избраннике

По словам певицы, любимый ее защищает, хотя он и не военный.

"Я влюблена во время войны. Он меня защищает. Мы даем концерты под землей. Там очень опасно выступать. Он говорит мне: Ты моя героиня", - поделилась Могилевская.

Наталья добавила, что зашла в свой дом в Буче еще до того, как его осмотрели и разминировали, и ее возлюбленный был восхищен таким поступком. Вместе они также помогали другим людям.

"Мне с ним не страшно, я верю, что он фартовый. Он старше меня и очень красивый. У него есть оружие и он меня защищает. Он не военный, но мы познакомились в первые дни войны и вывезли огромное количество детей, людей, мою беременную сестру на 8-м месяце беременности. Я расскажу историю нашего с ним знакомства, как только закончится война", - сказала артистка.

Могилевская также раскрыла, что ее избранник - не публичный человек и долгое время он жил в США.