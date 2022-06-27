"Він старший за мене": Могилевська розповіла про свого обранця

За словами співачки, коханий її захищає, хоча він і не військовий.

"Я закохана під час війни. Він мене захищає. Ми даємо концерти під землею. Там дуже небезпечно виступати. Він каже мені: Ти моя героїня", - поділилася Могилевська.

Наталя додала, що зайшла в свій будинок в Бучі ще до того, як його оглянули і розмінували, і її коханий був захоплений таким вчинком. Разом вони також допомагали іншим людям.

"Мені з ним не страшно, я вірю, що він фартовий. Він старший за мене і дуже красивий. У нього є зброя і він мене захищає. Він не військовий, але ми познайомилися в перші дні війни і вивезли величезну кількість дітей, людей, мою вагітну сестру на 8-му місяці вагітності. Я розповім історію нашого з ним знайомства, як тільки закінчиться війна", - сказала артистка.

Могилевська також розкрила, що її обранець - не публічна людина і довгий час він жив у США.