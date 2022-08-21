"Он сделал шаг в вечность": украинцы поздравляют Усика с победой над Джошуа

Усик посвятил бой Украине

Несмотря на то, что многие упрекали Усика в его "ватности", после его победы люди поменяли о нем мнение.

"Я посвящаю этот бой моему государству – Украине, Вооруженным Силам Украины и всем, кто сейчас защищает мою страну!" – сказал Усик после победы.

Александр Усик победил Джошуа второй раз (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Реакция сети на победу

В соцсетях многие украинцы поддержали спортсмена и согласились с тем, что он достойно представил государство во время войны с Россией.

"Кем бы ни был Усик до 24 февраля (глупым ватаном и эндорсером УПЦ МП), сегодня он реально играл и боксировал для и за Украину. Сегодня выиграл и он, и вся страна. Ну, и сделал шаг в вечность. Теперь он – большой чемпион. Который показал блестящую волю к победе. Итак, поздравляю. Усик для всего мира сегодня – действительно казак, поддерживающий ВСУ. Настоящий. Характерник, а не шароварщик. И это - сегодня важнее всей той ереси, которую он творил раньше ЗЫ: А всего стоило, чтобы оккупанты нас*али в постель его ребенка. А жена месяц просидела в подвале", - написал в Facebook журналист Богдан Буткевич.

"Украинцы самые сильные! Наш непобедимый казак в очередной раз это доказал. Спасибо Александру Усику за чемпионский бой! Поздравляю всех с победой! Держим спортивный фронт и поддерживаем ВСУ!" - отреагировал украинский фехтовальщик на саблях Вадим Гутцайт.

"Александр Усик победил Энтони Джошуа. Победил Усик - победит Украина", - прокомментировал Олег Гавриш.

Усик посвятил бой УКраине и ВСУ (фото: facebook.com/trening.uspih)

"Защищать свое и сражаться до последнего. Это наш украинский стальной характер и сегодня его еще раз почувствовал весь мир", - написал Юлий Колесник.