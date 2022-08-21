"Все, кто козацкого рода, своего не отдадут": Зеленский поздравил Усика с победой

Президент Владимир Зеленский поздравил Александра Усика с защитой чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в поединке против Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

Зеленский отметил, что победа была тяжелой, но важной и нужной.

"Защита титула чемпиона мира - символ того, что все, кто козацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и непременно одержат победу", - подчеркнул президент.