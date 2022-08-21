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"Все, кто козацкого рода, своего не отдадут": Зеленский поздравил Усика с победой

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Воскресенье 21 августа 2022 04:45
"Все, кто козацкого рода, своего не отдадут": Зеленский поздравил Усика с победой Фото: Зеленский поздравил Усика с победой (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский поздравил Александра Усика с защитой чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в поединке против Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

Зеленский отметил, что победа была тяжелой, но важной и нужной.

"Защита титула чемпиона мира - символ того, что все, кто козацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и непременно одержат победу", - подчеркнул президент.

Напомним, Усик выразил желание разделить ринг с Тайсоном Фьюри, владеющим чемпионским поясом по версии WBC.

К слову, РБК-Украина ранее опубликовало хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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