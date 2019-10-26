В омут с головой: знаки Зодиака, которых ждет в ноябре большая любовь

В ноябре 2019 года некоторые знаки Зодиака имеют большой шанс влюбиться или разнообразить существенно свою личную жизнь. Некоторым для этого придется приложить некоторые усилия, а некоторым удача и яркие чувства сами приплывут в руки. Об этом говорит специальный расклад по картам Таро на ноябрь 2019 года.

Тельцы

Тельцам на ноябрь выпал Рыцарь Кубков, который символизирует образ ухода от реальности в мир чувств, чувственности, эмоций и любви. В ноябре доминирующей темой для Тельцов станет романтика во всех ее проявлениях. У представителей этого знака может возникнуть желание "окунуться в омут с головой" и выпасть на время из сумасшедшего ритма, влюбиться и потеряться в этом чувстве.

Рыцарь Кубков – чрезвычайно позитивная карта, которая обещает счастливое стечение обстоятельств в делах сердечных. Единственный совет Тельцам – если нужно будет принять серьезное решение, то делать это нужно в здравом уме и ясной памяти.

Дева

Этому знаку Зодиака выпала Тройка Кубков, карта, которая символизирует атмосферу праздника, карнавальных масок, бокалы с вином и мишуру. Масть Кубков – это символ чувства, эмоций и романтики. В ноябре у Дев будет много праздничных мероприятий, хотя большинство из них будут официальными, а не семейными. Девы в ноябре смогут завести новые полезные знакомства, продвинуться по карьерной лестнице, а также существенно повысить свой авторитет в различных аспектах жизни. Совет Девам – на подобных мероприятиях не открываться полностью другим людям, а искренность приберечь для родных и близких.

Гороскоп на ноябрь 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Весы

У Весов – Туз Жезлов, карта символизирующая огонь страстей. Ноябрь у представителей этого знака Зодиака пройдет под знаком активного действия, прорыва, успешных начинаний, признания и победы. Карты советуют сжечь все мосты и начать все с чистого листа, и этот месяц может положить начало важному периоду в жизни Весов, который разделит все на "до" и "после". Главный совет – не бояться перемен, верить в свои силы и действовать.

Стрельцы

Представителям этого знака Зодиака выпала карта Высшего Суда, которая символизирует "огненное крещение", при котором часть душ сгорает в очистительном пламени, а часть – переходит на новый уровень.

В ноябре Стрельцы получат возможность тотальной трансформации и выхода на новый уровень в личностном развитии. Главное – не бояться перемен, отбросить старые взгляды и вещи, рискнуть и отправиться в новый путь. Карта символизирует серьезные изменения при условии, что начнет меняться сам человек.

Водолей

У Водолеев выпал Туз Кубков – карта, которая символизирует романтические отношения. В целом эта карта очень позитивна и обещает перемены в сфере чувств, любви, романтики, а также в отношениях с людьми. В ноябре у Водолеев разрешатся все старые конфликты, а в семье воцарится полное взаимопонимание и гармония. А тем, кто еще не встретил свою вторую половинку – карты обещают особые условия для этой встречи.