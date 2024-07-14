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Омолодження, орлиний зір та імунітет. Бабусин рецепт настоянки з чорної смородини

Фото: Настоянка зі смородини омолодить організм (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Настоянка чорної смородини зміцнює імунітет, а також уповільнює процеси старіння, загострює зір і знижує рівень холестерину і цукру в крові. До того ж готується дуже просто - знадобляться всього чотири інгредієнти.

Як зробити диво-настоянку розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що відомо про чорну смородину

Чорна смородина - смачний, солодкий, соковитий, багатий на вітаміни та поживні речовини, сезонний фрукт, сезон якого триває недовго.

Тому, щоб довше зберегти її смак, варто готувати з ягоди варення, муси або настоянки.

Чорна смородина від застуди, зору і гладкості шкіри

Плоди чорної смородини багаті на вітамін С, їх міститься 157 мг на 100 г, щоб задовольнити добову потребу у вітаміні С.

Також чорна смородина містить вітамін А (бета-каротин), Е, Р, К, В1, В2, кальцій, залізо, калій, магній, органічні кислоти, дубильні речовини, флавоноїди (кверцитрин), антоціани, рутин, ефірну олію, харчові волокна і алкалоїди.

Антиоксиданти, що містяться в смородині, такі як вітамін С і флавоноїди, зменшують окислювальний стрес і усувають запалення, тим самим гальмуючи процес старіння і запобігаючи розвитку раку. Також вони зміцнюють імунітет і захищають від несприятливого впливу хвороботворних мікроорганізмів.

Завдяки вмісту вітаміну А смородина запобігає розвитку очних захворювань, наприклад, катаракти, покращує гостроту зору. Фрукт також містить кверцетин, який має протиалергічні та сечогінні властивості. Рутин, що міститься в плодах, зміцнює кровоносні судини, регулює артеріальний тиск і захищає від накопичення холестеринових відкладень.

Чорна смородина працює як:

  • зміцнення,
  • детоксикація,
  • діуретик,
  • жарознижуюче,
  • протиалергічне,
  • протираковий засіб,
  • противірусні ліки,
  • антибактеріальний засіб,
  • знижує рівень поганого холестерину в крові,
  • знижує рівень цукру в крові.

 

 

Як зробити настоянку зі смородини

Настоянка з чорної смородини, також називається смородинівка,  вона має інтенсивний бордовий колір і глибокий, характерний, солодкий смак.

Для її приготування вам знадобляться всього чотири інгредієнти.

Приготувати настоянку дуже просто і не вимагає спеціального обладнання. Все, що вам знадобиться, це велика скляна банка, ситечко або марля і скляні пляшки.

Інгредієнти на 1,5 л готової настоянки:

  • 1 кг плодів чорної смородини
  • 500 мл спирту
  •  500 мл 40- або 45-відсоткової горілки
  • 0,5 кг цукру

Приготування:

Ягоди промийте  і видаліть плодоніжки. Помістіть в чисту стерилізовану скляну банку. Плоди залийте спиртом і горілкою, перемішайте, закрийте і залиште на сонячному місці, наприклад, на підвіконні, мінімум на місяць.

Кожні кілька днів можна злегка струшувати банку, щоб фрукти мацерувалися швидше.  Потім процідіть настоянку, тобто отриману рідину зі спиртом, а плоди залиште в банку і засипте цукром.

Закрийте банку і струсіть, щоб смородина змішалася з цукром. Залиште на сонячному місці приблизно на тиждень.  Щодня струшуйте банку, щоб цукор швидше розчинився.  Після закінчення цього часу процідіть сік і з’єднайте його зі спиртовою рідиною.  Отриману настоянку процідіть через кілька шарів марлі або кавовий фільтр у скляні пляшки.

Щільно закрийте їх і залиште в темному прохолодному місці приблизно на 6 місяців. Після закінчення цього часу настоянка готова!

 

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