Омоложение, орлиное зрение и иммунитет. Бабушкин рецепт настойки из черной смородины

Настойка черной смородины укрепляет иммунитет, замедляет процессы старения, обостряет зрение и снижает уровень холестерина и сахара в крови. К тому же готовится очень просто - понадобятся всего четыре ингредиента.
Как сделать чудо-настойку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Черная смородина - вкусный, сладкий, сочный, богатый витаминами и питательными веществами, сезонный фрукт, сезон которого длится недолго.
Поэтому, чтобы дольше сохранить ее вкус, следует готовить из ягоды варенье, муссы или настойки.
Плоды черной смородины богаты витамином С, их содержится 157 мг на 100 г, чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине С.
Также черная смородина содержит витамин А (бета-каротин), Е, Р, К, В1, В2, кальций, железо, калий, магний, органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды (кверцитрин), антоцианы, рутин, эфирное масло, пищевые волокна. и алкалоиды.
Содержащиеся в смородине антиоксиданты, такие как витамин С и флавоноиды, уменьшают окислительный стресс и устраняют воспаление, тем самым тормозя процесс старения и предотвращая развитие рака. Также они укрепляют иммунитет и предохраняют от неблагоприятного воздействия болезнетворных микроорганизмов.
Благодаря содержанию витамина А смородина предотвращает развитие глазных заболеваний, например катаракты, улучшает остроту зрения. Фрукт также содержит кверцетин, обладающий противоаллергическими и мочегонными свойствами. Рутин, содержащийся в плодах, укрепляет кровеносные сосуды, регулирует АД и защищает от накопления холестериновых отложений.
Настойка из черной смородины, также называется смородиновкой, она имеет интенсивный бордовый цвет и глубокий, характерный, сладкий вкус.
Для ее приготовления вам понадобятся всего четыре ингредиента.
Приготовить настойку очень просто и не требует специального оборудования. Все, что вам понадобится, это большая стеклянная банка, ситечко или марля и стеклянные бутылки.
Ингредиенты на 1,5 л готовой настойки:
Ягоды промойте и удалите плодоножку. Поместите в чистую стерилизованную стеклянную банку. Плоды залейте спиртом и водкой, перемешайте, закройте и оставьте на солнечном месте, например на подоконнике, минимум на месяц.
Каждые несколько дней можно слегка встряхивать банку, чтобы фрукты мацерировались быстрее. Затем процедите настойку, то есть полученную жидкость со спиртом, а плоды оставьте в банке и засыпьте сахаром.
Закройте банку и встряхните, чтобы смородина смешалась с сахаром. Оставьте на солнечном месте примерно неделю. Ежедневно встряхивайте банку, чтобы сахар быстрее растворился. По истечении этого времени процедите сок и соедините его со спиртовой жидкостью. Получившуюся настойку процедите через несколько слоев марли или кофейный фильтр в стеклянные бутылки.
Плотно закройте их и оставьте в прохладном темном месте примерно на 6 месяцев. По истечении этого времени настойка готова!
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